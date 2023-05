Entre abanicos, planchas, licuadoras y ollas de presión, transcurren los días de Darlyn Beltrán desde hace 14 años cuando encontró en la reparación de electrodomésticos un medio para ganarse el sustento y sacar a sus cuatro hijos adelante.



Esta mujer ha desafiado los estereotipos de género al ejercer durante todo este tiempo un oficio tradicionalmente ‘reservado para los hombres.

Arregla todo tipo de motores de electrodomésticos. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Su lugar de trabajo se encuentra en la Plaza La Magola, un espacio del Centro Histórico de Barranquilla que actualmente está siendo intervenido y recuperado por el Distrito.



“Las mujeres también podemos, no solo somos amas de casa”, es la respuesta que entrega a las personas que llegan al negocio y no ocultan su sorpresa al encontrar a una mujer entre motores, cables, hélices de abanicos y herramientas.



Como madre cabeza de hogar, espera que la mejora de su espacio de trabajo tenga un impacto positivo en sus finanzas, ya que atraerá a más clientes en busca de soluciones a sus necesidades diarias. “Gracias a mi trabajo he podido sacar adelante a mis hijos”, cuenta.

Es madre de cuatro hijos, y hace parte los 700 pequeños comerciantes que se beneficiarán con las obras de restauración del Centro Histórico. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Ella es una de las 700 personas que se beneficiarán del plan de recuperación y repotenciación del Centro de la ciudad.



Su historia demuestra que, con determinación y esfuerzo, se pueden superar las barreras de género y tener éxito en cualquier campo.

Así va la recuperación del mercado La Magola



La intervención del mercado La Magola, ubicado en la calle 30 entre carreras 42 y 43, comprende la construcción de cubierta, suministro e instalación de estructura de soporte de cubierta, cambio de pisos, y construcción y adecuación del sistema eléctrico, del sistema hidrosanitario, del cerramiento perimetral.



La renovación de los 329 espacios comerciales impactará en 700 personas y se suma a la revitalización integral del Centro Histórico de Barranquilla.



Cabe recordar que en esta zona avanzan los trabajos en los mercados Gran Bazar, Mercado de Granos, Mercado del Río, Mercado Barlovento, Callejón de Frutas y Verduras, Mercado EPM, Galerías Robertico y San Nicolás, con los que se cambiarán las condiciones de cerca de 4.000 vendedores estacionarios.

