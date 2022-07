Colombia conmemora los 212 años del Día de la Independencia, gracias al cual se logró la separación de la corona española. Varias ciudades del país tendrán imponentes desfiles para que los ciudadanos acompañen a las fuerzas militares y policiales y, de paso, muestren su orgullo y porten la bandera.



Barranquilla desarrollará el tradicional desfile militar este miércoles 20 de julio a partir de las 4:30 p. m. ‘Amo mi país’ es el lema que invita a la comunidad a ver a los uniformados, vehículos, maniobras y muestras culturales que partirán desde el monumento Ventana de Campeones y llegarán al Gran Malecón.

🇨🇴👏🏼 ¡Qué orgullo ser colombiano!



👩🏽‍🦰👨🏿 Celebremos juntos este 20 de julio el Día de la Independencia. ☀️ Acompañemos a nuestras fuerzas militares y policiales. 🌟 La invitación es este miércoles en el @Granmalecon_baq . 🙌🏼 Aquí toda la información. 👇🏼 pic.twitter.com/AHbtTCi0Rl — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) July 17, 2022

Cierres viales en Barranquilla por el Día de la Independencia

La Secretaría de Tránsito y Seguridad informó que hará cierres en la capital del Atlántico entre las 5 a. m. y las 9 p. m. Así que, si usted planea movilizarse en carro, tenga en cuenta que no habrá paso en:

- Calle 72 entre la Vía 40 y la avenida del Río.



- Avenida del Río entre calle 78 y la Glorieta del Corredor Portuario con carrera 46.



- Calle 78 entre Vía 40 y la avenida del Río.

El Gran Malecón, donde arribará el desfile, tendrá también restricciones, pues no se permitirá el ingreso de vehículos y solo estará habilitado el paso peatonal para los asistentes.

En el monumento Ventana de Campeones iniciará el desfile. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La Carrera de la Independencia



Las conmemoraciones del 20 de julio se extenderán para los barranquilleros. Las autoridades tienen programada La Carrera de la Independencia “para todos los amantes de correr al aire libre”.



Serán dos modalidades -5 kilómetros y 10 kilómetros- y tres categorías disponibles -menores de 19 años, mayores de 20 años y de 60 años en adelante-. El evento iniciará en el Gran Malecón este viernes 22 de julio desde las 8 p. m.

“El Gran Malecón una vez más acoge a nuestros deportistas, esta vez para una carrera muy bonita que se verá enmarcada por los colores de nuestra bandera colombiana”, comentó Gabriel Berdugo Peña, secretario de Recreación y Deportes, en un comunicado.

El Gran Malecón recibirá La Carrera de la Independencia. Foto: Gobernación del Atlántico

La escogencia de este punto de la ciudad para la realización de los eventos mencionados recoge la importancia que le han dado las personas por ser un espacio de esparcimiento y fiesta. De hecho, el portal de turismo internacional TripAdvisor lo reconoció como en su lista de Best of the Best 2022 (lo mejor de lo mejor).

