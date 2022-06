Autoridades detectaron nuevos casos de robo de energía en el Atlántico.

Esta vez, en la finca Ganadera, ubicada en zona rural de Luruaco, fueron encontrados dos transformadores ilegales de 25 kVA cada uno en el predio y ante esta situación se procedió al desmonte de ambos equipos.



Como agravante, indicaron las autoridades, este predio no tiene contrato con la empresa de energía Air-e.



Por otro lado, en la carrera 17 con la calle 94 en el barrio La Granja, en Barraquilla, se encontró un transformador de 75 kVA que no aparece registrado en la empresa y funciona en el predio una procesadora de plástico. El equipo era utilizado para robar energía.



Mientras tanto, personal técnico de Air-e encontró un transformador de 30 kVA directo sin medidor en la empresa América de Pieles en zona rural de Malambo, en la vía al corregimiento de Caracolí.



De igual forma, se presentaron casos de conexiones ilegales en billares ubicados en el norte de Barranquilla y Malambo.



El primer caso fue en Billares la 74, en inmediaciones de la carrera 44 con la calle 74 y en Billares Élite Internacional en la carrera 5 sur con la calle 11ª en el barrio Bellavista de Malambo.



Sobre el particular, el gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, señaló que la empresa seguirá actuando en forma contundente contra el robo de energía.



“Estamos trabajando de la mano con la Policía y Fiscalía contra este delito. No puede ser que mientras unos hacen el esfuerzo del pago de los servicios públicos otros insistan en robar y manipular las redes”, dijo.

BARRANQUILLA