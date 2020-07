Despiden a instrumentadora por negar atención a paciente con covid-19

A través de un video publicado el pasado martes, Rosa Barrios, instrumentadora quirúrgica del Hospital Metropolitano de Barranquilla, denuncia que fue despedida por negarse a atender a pacientes con coronavirus, según ella, por no tener garantías para su salud.



“¿Cuáles son mis garantías? Si tengo un año y medio que no me pagan seguridad social y no tenemos los elementos de protección”, señala Barrios en el video compartido por redes sociales. Además, denuncia que tiene nueve meses sin recibir salario, le adeudan dos años de cesantías más los intereses y el pago de las vacaciones.(Le puede interesar: Jugador del Junior fue trasladado por la Policía de Barranquilla a UCJ)

La instrumentadora expresó su desacuerdo por la falta de insumos de protección y manifestó que el tapabocas que usa “parece el papel Scott que utilizo en mi casa para limpiar el mesón de la cocina”.



También reiteró que, en el Hospital Metropolitano “el que no acepta trabajar con pacientes covid sin tener seguridad social va pa' fuera”, por lo que considera que es un acoso laboral.



Ante la denuncia, ella hace un llamado al Ministro de Salud. No es la primera vez que se conocen este tipo de denuncias. El pasado 28 de junio, el sindicato de trabajadores del Hospital Metropolitano dio a conocer que desde el año 2018 se presentan incumplimientos de pago por parte de las directivas del hospital.



Desde ese año, a un grupo de trabajadores no les han cancelado seguridad social, y hace más de seis meses no reciben el pago de su salario. Por ello, piden intervención del Ministerio de Trabajo.

BARRANQUILLA