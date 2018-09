'Quienes hagan noticias falsas serán penalizados': general Botero Coy

Tras una queja, vía WhatsApp, de un padre por un supuestos intento de rapto de su hija en Barranquilla, el general de la Policía de Barranquilla, Mariano Botero Coy, manifestó que quien genere este tipo de noticia, que sean falsas y generen pánico en la ciudad, van a ser penalizados por la ley. .

“En el día de ayer hubo una queja vía WhatsApp en la que un padre desesperado habla de que su hija fue víctima de un intento de rapto. Nos hemos contactado con el señor, le hemos pedido al señor Ignacio Cano que estamos para prestarle el acompañamiento para que acuda a la Fiscalía General de la Nación y así dé detalles que sirvan para la búsqueda y la captura de los supuestos victimarios. Sin embargo, 24 horas después de ese contacto, no tenemos la denuncia del ciudadano”, expresó el general.



Así mismo, Botero comentó que frente a las falsas alertas, hombres de inteligencia desarrollarán un trabajo investigativo para identificar de dónde salen los mensajes y quién es el responsable.

"Yo le creo a los padres, pero que se acerquen ante las autoridades. Ubican vehículos, detallan el mismo, si fueron detallistas con el automotor, pero por qué no fueron con la placa. Seamos puntuales, no hay persona que diga algo. Hemos revisado cámaras, ayer cuando supimos de este evento de la joven de la carrera 45 con calle 70, hicimos un radio de búsqueda desde las 12:00 del día a las 3:00 de la tarde y no encontramos nada”, agregó.



Finalmente, el general Botero invita a que las personas sean más responsables con las comunicaciones y que se haga un mejor uso de las redes sociales.

