Desde la cárcel siguen extorsiones a comerciantes en Barranquilla

Los casos de extorsiones desde los centro reclusión a comerciantes en Barranquilla, se ha convertido en un tema reiterativo en esta zona del país.



Este fin de semana se conoció la exigencia de 50 millones de pesos que Alfredo Peralta Estupiñán, alias 'Otón', presunto cabecilla de la banda 'Los Costeños', le hizo vía telefónica, desde la cárcel, a un comerciante en la capital del Atlántico.

Alías Otón se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad 'La Tramacúa', en Valledupar, y desde allá, al parecer mantiene activa su red de extorsión a comerciantes barranquilleros.



En apartes de la grabación, que hizo público el portal zonacero.com, que asegura en su página haber publicado varios audios de este peligroso extorsionista, se escucha cuando el delincuente amenaza al comerciante por negarse a darle al nombre de su negocio.



(También: Destacan buen manejo de las finanzas del Atlántico durante la pandemia)





“Quiero que me tengas apenas te clave el primero ahí en la residencia, me tienes que tener $50 millones pa' mañana, a primera hora, listo mijo”, exige el delincuente en el audio.



Más adelante amenaza con asesinar a cualquier persona o familiar del comerciantes: “Pa' allá va mi gente porque si no me llamó en 20 minutos, le voy a matar uno ahí seas tú o no seas tú, el que esté en la puerta se lo mato. Hablamos mijo”.

