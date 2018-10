Desde la Andi piden fortalecer el uso del papel

Son varios los mitos y realidades con los cuales, Isabel Cristina Riveros, directora de la Cámara de la Pulpa, Papel y Cartón de la Andi, busca que la ciudadanía y el sector empresarial fortalezcan la confianza en el consumo del papel y del cartón.



La funcionaria asegura que para hacer papel no se destruyen bosques naturales, ni el papel y el cartón afectan al medio ambiente. Así mismo, recomienda a las personas que hagan uso de este como cualquier otro elemento renovable.

“Es mentira que nosotros destruimos bosques naturales, así como también es mentira esto afecta el medio ambiente. Hemos analizado que es que las personas, por comprar un periódico, por comprar una revista o un libro, se sienten culpables de usar papel porque piensan que están atentando contra el medio ambiente. Eso no es así. Yo los invito a que hagan uso del papel sin ningún problema”, manifestó.



A su vez, explica cuáles son y cómo se utilizan las tres materias primas con las que se hace el papel.

Son tres materias primas las que utilizamos: la fibra reciclada, el bagazo de caña y la madera FACEBOOK

TWITTER

“Son tres materias primas las que utilizamos: la fibra reciclada, el bagazo de caña y la madera. La fibra reciclada es la más importante. Es todo el reciclaje que se hace de cajas de cartón, cuadernos, cajas de crema dental, bolsas de papel, las cajas de medicamento, etc. Esto representa el 65% de la demanda nacional de fibra. Por otra parte, necesitamos contar con fibra virgen que viene de la madera o del bagazo de caña. Y esta fibra virgen se necesita porque, si bien el papel es reciclable, también es biodegradable. Es decir, a medida que se va utilizando, se va desgastando. Y esto representa el solo 35% de la demanda”, aseguró.



Con referencia a la tala de árboles, quizá el tema más complejo y más cuestionado, en cuanto su utilidad para crear el papel, la directora explica que “no es ir a pararse a bosque a talar cuanto árbol se atraviese porque la madera de los árboles de Amazona no sirve para hacer papel, ni el de los Llanos, ni los del Orinoco, ni los del Pacífico”.

Nosotros cultivamos la madera así como se cultiva la piña, el café, la papa, etc FACEBOOK

TWITTER

“Nosotros cultivamos la madera así como se cultiva la piña, el café, la papa, etc. Sin embargo, en el caso de la madera para hacer papel, es algo especial porque se tiene que cumplir unos estándares y certificación de calidad y de manejo sostenible para que la plantación pueda operar bien. En estos cultivos que hacemos, que por lo general solo son pino y eucalipto, se tienen que esperar entre 7 y 15 años para ser cosechado. Esto representa beneficio en el bosque porque estos terrenos que antes eran susceptibles de inundaciones y fenómenos naturales, ahora los árboles se encargan de absorber el agua, de mantener los niveles de humedad, de reencausar los ríos y de mantener esas especies. No obstante, también se genera empleo con la mano de obra para la plantación”, concluye.



Actualmente, esta industria aporta en Colombia más de 2 mil millones de pesos al PIB nacional y genera más de 18 mil 300 empleos. Y en el caso específico del departamento del Atlántico, este genera 833 empleos.