Desde casa se muestra el arte de Barranquilla para el mundo

Los artistas de Barranquilla tienen una nueva oportunidad para hacer parte de ‘El escenario es tu casa’, convocatoria de la Secretaría de Cultura del Distrito que recibe propuestas. Ya fueron entregados estímulos para la realización de 242 proyectos enfocados en creación, formación y circulación de las artes escénicas. En esta oportunidad el llamado es para las propuestas relacionadas a danza, música, teatro y circo.

Los artistas y gestores de los sectores mencionados pueden plantear, hasta el 16 de julio, sus ideas buscando interés de muchos públicos, no solo a nivel local, teniendo en cuenta que las plataformas digitales permiten un alcance global. Todas las propuestas deben desarrollarse bajo las normas del confinamiento.



Muchos son los retos que tienen los creadores a nivel conceptual y técnico, respecto a las nuevas maneras de generar sensaciones. Es así como aparecen las ganas junto a intenciones estéticas realmente ambiciosas.



“Esto ayuda al artista a reconocer que las plataformas son el boleto a estar presente en la escena, así sea virtualmente por el momento porque el cambio es inminente. Nadie pierde la esperanza de volver a un escenario, pero no será lo mismo. Otro reto es cuidar que todo salga perfecto, requiere de mucho más esfuerzo porque nuestro deber es producir en el público la sensación de estar a un metro de distancia de acto creativo”, comentó Liz Belkys Calvo, actriz teatral que a través de los canales de Casa Cofradía ya presenta su obra ‘Victoria’.



“Tenemos más de 900 millones de pesos aún por entregar de una convocatoria pública robusta, que ya favoreció a cerca de 700 actores culturales de la ciudad a través de 242 proyectos. Invitamos a todos los artistas, gestores y demás miembros de la esfera de las artes escénicas barranquilleras que presenten sus ideas, sus proyectos, que los recursos están disponibles para hacerlos realidad”, afirmó María Teresa Fernández, secretaria de Cultura del Distrito.



Por su parte, Jennifer Cabana, quien propuso un modelo tutorial con el título: ‘Así se baila la cumbia en Barranquilla’, dirigido en español e inglés para mujeres y hombres, analizó desde su perspectiva, lo que significa esta manera de trasmitir lo raizal.



“Creo que será complejo y a la vez tiene un componente fascinante e interesante porque nos tocó si o si sacar lo mejor de nuestras competencias tantos artísticas como comunicacionales para hacerle frente a la situación. Es una cuestión de supervivencia no solo virtual sino en todos los sentidos de la palabra”, expresó.

En todos los tiempos el arte ha representado un aliciente o más que eso frente a las dificultades que enfrenta cualquier sociedad. El teatro, la danza, la música y más expresiones, tienen formas que les han permitido seguir desde siempre, más allá de una pandemia o cualquier desastre. Y una necesidad no menor es la creación de un ecosistema cultural en la ciudad.



“No temo por la calidad, temo porque tenemos pocas o nulas políticas culturales para respaldar la poética. Si el respaldo se magnífica seríamos imparables”, concluyó Liz Belkis Calvo.

