Denuncian desaparición del cadáver de una enfermera en Barranquilla

En medio del dolor que embarga a la familia Hernández Pérez por la muerte de la enfermera Marilyn Pérez Liñán, se suma la incertidumbre sobre el paradero del cuerpo de la mujer, quien falleció el pasado lunes 6 de julio, en la clínica El Prado. Aparentemente, el cadáver fue entregado por el hospital a otra familia doliente y sepultado en Jardines de la Eternidad.

El drama de esta familia comenzó el martes a las 10 de la mañana, cuando fueron a reclamar su cuerpo y darle el último adiós a Marilyn, pero se sorprenden con la noticia de que la mujer no aparece en la morgue de la clínica El Prado.



“El día que fuimos a recibir su cuerpo, la funeraria no tuvo respuesta por tres horas, el cuerpo no aparecía en la clínica y nadie nos daba razón de que había pasado, hasta que nos entró una llamada de la funeraria Los Olivos, la cual contratamos. Nos había dicho que mi mamá estaba sepultada en Jardines de la Eternidad y había sido entregada por error a otros familiares”, relató Katherine Hernández, hija de la fallecida.



Alberto Hernández, el esposo de Marilyn, decidió verificar la información y buscar el cuerpo de la mujer al interior de la clínica. Durante la búsqueda, se enteró que ese mismo día, muy temprano, hubo retiros para inhumaciones y se trataba de dos hombres que reposaban en la morgue.



Es decir, se presentó un intercambio de cadáveres y sepultaron a dos cuerpos equivocados, de acuerdo con la hipótesis de los parientes. “Hay cuatro fallecidos en la misma situación, solo que dos de ellos están extraviados, sería el de mi mamá y otro señor”, explica Katherine.



“Hay esperanza de que mi madrina la hayan llevado a Jardines de la Eternidad”, señala Kelly Durán Pérez, prima y ahijada de Marilyn.

Marilyn Pérez Liñan tenía 50 años y trabajaba en el Hospital 13 de Junio en Soledad, Atlántico. Foto: Archivo Particular

Desconcertados por la situación, los familiares de Marilyn exigen una respuesta concreta por parte de la Clínica El Prado. Después de tanta insistencia, dialogan con la directora del hospital.



“Que nos quedemos tranquilos, que ella está sepultada”, ese fue el mensaje recibido por parte de las directivas, el cual causó molestia entre los parientes de la enfermera, quienes piden la exhumación de los cuerpos para identificar el paradero de Marilyn Pérez.



Ayer, lograron reunirse de nuevo a las once de la mañana. La clínica El Prado asumió el hecho como un error humano, en el cual, el personal se ‘voló’ unos protocolos y comunicó que logró abrir una sesión en la Personería Distrital para el permiso de la exhumación de los cuerpos.



Sin embargo, los familiares y los más allegados a Marilyn no salen de su asombro ante la extraña desaparición de su cadáver. “Para mí, no es concebible confundir a un hombre con una mujer, eso va más allá, y me imagino que la Secretaría de Salud lo va a investigar”, expresó Kathy Hernández.



Además, ella asegura que el cuerpo de su mamá estaba bien rotulado, porque “una persona de la clínica había laborado con ella y quedó muy encargada de que la marcaran bien”, era consciente de que en tiempos de pandemia todo podía pasar, teniendo en cuenta la alta demanda de fallecimientos en la ciudad.



Marilyn Pérez, de 50 años, sufría de diabetes y llegó al centro asistencial con niveles de azúcar muy altos, lo cual fue necesaria su intervención hospitalaria. Días después, presentó neumonía severa y fue hospitalizada durante 10 días en Unidades de Cuidados Intensivos, hasta el 6 de julio en la mañana, fecha de su fallecimiento.



Por otro lado, la Secretaría de salud ya está al frente del caso y realiza una auditoría a la clínica, para conocer las causas de la posible confusión de cadáveres. La familia de Marilyn Pérez instauró una denuncia y esperan el aval de la exhumación de los cuerpos, lo más pronto posible, para dar el último adiós a Marilyn Pérez, enfermera del Hospital 13 de Junio, en Soledad, quien también batalló contra el covid-19.

