El sacerdote Cyrilo Swinne es bien conocido en Barranquilla por su trabajo social, en especial en los sectores más pobres del sur de esta capital.



El religioso de 78 años de edad, de los cuales 46 los lleva viviendo en la capital del Atlántico no tiene 'pelos en la lengua' para reclamar y denunciar ante las autoridades y menos cuando se trata de problemas que afectan a su comunidad del barrio La Paz, sur de la ciudad.

Por eso para muchos no causa sorpresa ver al sacerdote holandés en un video bañándose en el patio de la casa utilizando una ponchera y una totuma.



Se trata de una nueva queja y denuncia Swinne por el deficiente servicio de agua potable que la comunidad de esta zona de Barranquilla está recibiendo.



"Volvió el totumo, como en los viejos tiempos", dice Swinne mientras sostiene una totuma en la mano y se alista para bañarse.



El sacerdote denuncia que las personas del sector que van a trabajar, así como los niños no se pueden bañar porque no hay agua.



En esta ocasión grabó un video que subió a la red social de X donde muestra imágnes de la vieja Barranquilla, cuando la ciudad tenía problemas serios con el servicio de agua y la gente tenía que caminar largas distancias para conseguir el líquido.



"Volvimos a lo mismo", agrega en el video Swnne mientras se enjabona.

Las otras protesta de Cyrilo Siwnne

El Padre Cyrilo Swinne lleva más de 40 años en Barranquilla. Foto: Archivo EL TIEMPO

Cyrilo Swinne desarrolla un sin número de obras sociales en el barrio La Paz entre las que se destacan una clínica, un instituto para atender discapacitados, un colegio, un asilo, una casa de cultura y proyectos productivos para las familias pobres de esta zona de Barranquilla.

"Nueve días con la barba @jaimepumarejo y 96 días el Hogar San Camilo sin plata. Recordando el día 1. https://t.co/jpqPy0lUDn este tiempo, la incertidumbre se ha apoderado de nuestros queridos ancianos. pic.twitter.com/Rc9xPWPY8k — Padre Cyrilo (@p_cyrilo) September 4, 2023

Los barranquilleros ya se han ido acostumbrando a las singulares formas en el el sacerdote presenta sus quejas y reclamos.



Hace más de un mes protagonizó otra de estas denuncias contra el Distrito por la deuda de 96 días del pago del subsidio para el sostenimiento del Hogar San Camilo, sitió donde alberga a personas de la tercera edad.



En esta ocasión Siwnne se dejó crecer la barba como señal de protesta ante el alcalde Jaime Pumarejo. Cuando el mandatario hizo efectivo el pago de la deuda procedió a afeitarse.

Baja presión en varios sectores

A la queja del padre Cirilus se suman las de otras comunidades que denuncian a la empresa Triple A por la mala calidad del servicio.



Ya se ha vuelto reiterativa esta queja, especialmente en sectores del sur de Barranquilla donde la comunidad denuncia que amanecen sin agua y que el servicio no es constante y menos la presión.



La empresa Triple A informó que en estos momentos se encuentran revisando las causas de la baja presión en esta zona de Barranquilla.

