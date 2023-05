Graves denuncias hacen pacientes con enfermedades autoinmunes de la piel, aseguran que recibieron un cambio injustificado de medicamentos del régimen subsidiado.



De acuerdo con la Asociación de pacientes con enfermedades de la piel (Fundapso), algunos de ellos en la región Caribe estarían siendo desinformados mediante el suministro de medicamentos sustitutos que carecen de soporte científico.



Estarían entregando un medicamento de origen turco “sin soporte científico”



Las denuncias las hacen pacientes en la región Caribe, Valle del Cauca y Santanderes. Foto: Cortesía paciente

A los pacientes les han mentido sobre la disponibilidad del Metotrexato inyectable FACEBOOK

Según la denuncia que hacen, existe registro de casos en los que se suministró un medicamento turco a cambio del formulado por los médicos para tratar enfermedades de origen autoinmune de la piel.



“Sin justificación alguna dada la amplia oferta y las facilidades para la consecución del Metotrexato en el país, algunos gestores farmacéuticos están dispensando a decenas de pacientes en su reemplazo un medicamento de origen turco que carece de soporte científico para el territorio”, explicó Guillermo Gutiérrez, paciente y director de Fundapso.



Gutiérrez indicó que, “a los pacientes les han mentido sobre la disponibilidad del Metotrexato inyectable. Según otros pacientes, los distribuidores categóricamente les han dicho que ese medicamento no lo vuelven a traer al país”.



El tema no se estaría presentando solo en ciudades la región Caribe como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Montería, sino también en los Santanderes y el Valle del Cauca.



“Es importante resaltar que están entregando a los pacientes un medicamento que no corresponde al formulado por el especialista y le dicen al paciente que es lo mismo”, insistió Guillermo Gutiérrez.



Además, indicó que, se trataría de una dosis con mayor volumen a la formulada por los médicos para el tratamiento de la psoriasis y enfermedades reumatológicas y denunció que el medicamento que les están dando no tiene las indicaciones en un idioma que puedan entender.



“Los empaques del medicamento de origen turco ni siquiera están escritos en castellano, por lo que el paciente no tiene información sobre su modo de uso, precauciones y contraindicaciones, almacenamiento y vía de información”, declaró Gutiérrez.

Medicamento generó reacciones adversas en algunos pacientes



Fundapso interpuso la queja ante la Supersalud y el Invima. Foto: Cortesía paciente

Sentía también que se ahogaba, le tuvieron que poner oxígeno y además de los rosetones en la piel FACEBOOK

Los afectadoss le dijeron a EL TIEMPO que al momento de tomar el medicamento sufrieron reacciones adversas como brote en la piel y malestar estomacal, entre otros.



“A mi mamá la habían hospitalizado y estaba siendo medicada con el Metotrexato subcutáneo por receta del internista desde hace muchos años, pero un día la farmacia de la EPS le entregó ese medicamento con otro nombre, completamente diferente al que estaba acostumbrada a recibir”, dijo Winifer San Juan, hija de Agustina Zárate, paciente afectada.



Al aplicarse la medicina, asegura Winifer, su madre comenzó a experimentar problemas respiratorios y brotes en la piel, al punto de ser hospitalizada.



“Sentía también que se ahogaba, le tuvieron que poner oxígeno y además de los rosetones en la piel. Me tocó ir a exponer el caso y llevar la historia clínica para que a mi mamá le tuvieran que suspender el medicamento”, explicó San Juan Zárate, quien vive en el municipio de Puerto Colombia.



Agustina Zárate, de 50 años, y paciente reumática desde hace 12, recibió la dosis del subcutáneo una sola vez por parte de la IPS Fusa, encargados de la distribución del medicamento, pero suficiente para causar en ella los efectos secundarios antes mencionados.



Otro caso de reacción, lo presentó Virginia Gutiérrez, diagnosticada con artritis reumatoidea, asegura que a finales del año pasado comenzó a experimentar malestares en su cuerpo después que le fue suministrado el medicamento.



“Yo tenía alrededor de cuatro años con ese medicamento, pero hacia el mes de noviembre y diciembre empezaron a cambiarlo. Comencé a sentir ardor en el estómago y un dolor muy fuerte que no pasaba”, expuso la paciente de 67 años.



Gutiérrez se inyectó durante unas cinco semanas con el subcutáneo y siguió presentando malestares hasta que decidió suspenderlo. Aseguró que le notificó a la IPS sobre la situación, pero recibió “una recomendación” de parte de una de las farmacéuticas.



“Cuando fui a la farmacia de la IPS les dije que ese medicamento me estaba cayendo mal y lo que me dijeron fue que antes de inyectarme me tomara una pastilla, pero yo nunca lo hice. Me decían que tuviera confianza, que ese medicamento venía de Turquía y estaba certificado por el Invima”, recordó Virginia Gutiérrez, residente en el municipio de Malambo y quien tiene 13 años de haber sido diagnosticada.



Otros pacientes también afirmaron haber tenido efectos secundarios con sarpullidos en la piel y asma.

Reportaron a la Supersalud, Invima no responde



Desde la Asociación de Pacientes se realizaron alrededor de 27 reportes a la Superintendencia de Salud por casos de lo que denominaron “cambiazos”.



De acuerdo con Fundapso, la Supersalud en este caso dio la orden de traslados de los casos al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y a las respectivas Secretarías de Salud.



La fundación habría reportado cerca de 10 casos sobre reacciones adversas al Invima, pero estos habrían negado la existencia de dichos reportes.



“Revisada la base de datos, se evidencia que a la fecha el Instituto no cuenta con denuncias interpuestas con relación a la comercialización y entrega de medicamentos bajo la figura de vitales no disponibles, provenientes de Turquía, China y otros países como lo señala en su solicitud”, se lee en una comunicación que Fundapso le hizo llega a EL TIEMPO.



Guillermo Gutiérrez, director de la fundación, “considera que la actuación de las entidades se ha quedado corta al impacto que tienen estos casos en la salud pública de nuestros pacientes con psoriasis graves y enfermedades reumatológicas”.



Esta casa editorial consultó al Invima sobre los casos en mención, sin embargo, al momento de la publicación de esta nota no había obtenido respuesta alguna.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal El Tiempo Barranquilla

En Twitter: @fdiazos

​Escríbeme a: flodia@eltiempo.com

