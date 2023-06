No paran las quejas y denuncias de los turistas y bañistas que el pasado fin de semana visitaron las recién recuperadas playas de Sabanilla, en Puerto Colombia, a las que no dudan en comparar con Cartagena por los altos precios en la comida.



(Además: Nuevo incendio en Parque Isla Salamanca envuelve de humo a Barranquilla)



Las denuncian comienza por el precio que cobraron los operadores de los restaurantes, que construyó la Gobernación del Atlántico, por una picada de mixta (robalo-huevas) en 75.000, que en un restaurante normal no pasa de 25.000 pesos.

Secretario de Desarrollo @Gobatlantico , Luis Humberto Martínez, anuncia reunión urgente para revisar supuestos abusos en los precios por parte de restauranteros en playayas de Sabanilla.En la reunión participará el operador @PuertadeOroBaq pic.twitter.com/2uJ82ZE23r — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) June 20, 2023

“Viene a descansar y a conocer estas playas. Bien por los parqueaderos, la limpieza y algunos senderos, pero los precios son exagerados, es un robo”, dijo Elkín López, un comerciante que fue con su familia y no ocultó su malestar por la cuenta que debió pagar en el restaurante.



(También: Ola de calor dispara consumo de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira)



Una mojarra roja (tilapia) que en un restaurante está entre 15.000 y 20.000 pesos, aquí en Sabanilla aparece en la carta en 39.900 pesos.



Desde la Gobernación del Atlántico también hubo mucho malestar al conocer la las denuncias de los turistas, muchas de las cuales se hicieron virales en las redes sociales y otras tuvieron eco en las redes sociales.



El Secretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Jorge Humberto Martínez, prometió que se iniciará una revisión de lo que está ocurriendo con los abusos que se están reportando en estas playas.



(Lea: 1.000 puestos de trabajo se ofrecerán este jueves en Barranquilla)



Cabe recordar que las playas de Sabanilla hacen parte de un ambicioso proyecto de la Gobernación del Atlántico, que consiste en el ordenamiento de esta zona costera. Aquí se invirtieron unos 17 mil millones de pesos en intervención urbana y paisajística.



Esta inversión se traduce en la construcción de casetas de comidas, baños, enfermería, garitas salvavidas, zonas administrativas, almacenamiento, puntos de servicios complementarios, terrazas y plazas de comidas, y parqueos.



El proyecto benefició a 17 caseteros y 146 meseros y cocineras que estaban en esta playa y ahora gozan de un mejor espacio para trabajar.

En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escríbeme a leoher@eltiempo.com