Denuncian que profesor estaría cobrándoles a alumnos para aprobar materia

Este viernes, un estudiante denunció que un docente la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, estaría cobrándoles dinero a alumnos para pasar una asignatura.

Las denuncias, divulgadas por ‘W Radio’, señalaron a Carlos Arturo Bello, profesor del programa de Ingeniería Química, de llevar a cabo esa práctica.

¿Quiénes lo denuncian?

Hace perder a los estudiantes, debido a su pésima pedagogía, para que estos tengan que pagarles más de 500 mil pesos FACEBOOK

TWITTER

Un estudiante de la asignatura Termodinámica habló con la emisora citada.



Dijo que la materia sería de gran importancia en la malla curricular porque sin esa no podrían avanzar o graduarse como ingenieros químicos.



(Siga leyendo: Amaranta Hank pensaría lanzarse al Congreso y sus seguidores la apoyaron).

“Hace perder a los estudiantes, debido a su pésima pedagogía, para que estos tengan que pagarles más de 500 mil pesos mediante unas personas anónimas que él tiene a su disposición”, dijo el joven, quien no reveló su nombre por seguridad.



Él comentó que el proceso consistía en enviar el dinero a unas cuentas bancarias y así se eximían del examen final.

Facebook Twitter Linkedin

Los estudiantes pagarían unos 500 mil pesos . Foto: César Malgarejo. EL TIEMPO

Una vez superado el proceso, la calificación final que les aparecía en el sistema era mayor de 3.0 y ya podían dar por aprobada la materia.



Un padre de familia, también bajo anonimato, señaló al citado medio que su hija pagó porque estaba desesperada.



(Lea también: Profesor jubilado conmueve con sus clases gratis a un habitante de calle).

“Mi hija no tuvo que hacer el examen final. (…) Mágicamente pasó la materia casi con una nota perfecta”, afirmó.

“La técnica que este tipo usa es ridícula. Es una clase de termodinámica que es dictada en texto como si fuera literatura, no ven una sola ecuación. (…) Los exámenes son de dos puntos, fallas cualquiera y no puedes pasar la prueba. La infraestructura es demoniaca y la dicta de una manera para que el estudiante se raje y poder cobrar este dinero a punta de desesperación”, dijo el padre de familia.

Serían, según el hombre, unos 25 estudiantes del grupo en el que estaba su hija los que pagaron.

‘Rechazo las acusaciones’: profesor Bello

En ningún momento yo les he pedido a ellos, ni tengo emisarios”. FACEBOOK

TWITTER

Tras conocer el testimonio del estudiante y del padre de familia, el docente salió para dar su versión de la denuncia.

“Rechazo rotundamente esas acusaciones que hacen los estudiantes”, refutó el profesor Carlos Arturo Bello en conversación con la estación radial.



(Puede leer: Los 10 mejores países para ser profesor, según la OCDE).



Enfatizó en que su materia es muy importante, “pero en ningún momento yo les he pedido a ellos, ni tengo emisarios”.

Facebook Twitter Linkedin

El docente pertenece a la planta de la institución. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

El docente mencionó que les daba a sus alumnos algunas “facilidades” o “repechaje”.

“Vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer otra actividad porque el estudiante me manifiesta que tiene beca. Ya que estamos en pandemia, pues hay que ser flexibles. No es que se les vaya a reglar, es que ellos hacen un esfuerzo para poder recuperar”, dijo.



Sin embargo, enfatizó en que ese tipo de “facilidades” no son los presuntos cobros.

Bello invitó a los jóvenes a presentar sus pruebas y evidencias del caso ante los órganos de la Universidad del Atlántico. De lo contrario emprendería acciones por difamación.



(Además: Capturan a profesora que abusó sexualmente de uno de sus estudiantes).

¿Qué dice la universidad?

A este tipo de situaciones hay que ponerles un pare y no se puede permitir que persistan FACEBOOK

TWITTER

Danilo Hernández, recién nombrado rector de la institución educativa, manifestó en la misma emisora que ya tenían una denuncia anónima de esta situación desde el mes de abril.



Siguen en la etapa de recolección de pruebas.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Hernández, rector de la Universidad del Atlántico. Foto: Prensa Universidad del Atlántico

“Es inaceptable. Como administración, estamos interesados en mostrar otra cara de la universidad. (...) He pedido celeridad inmediata a este caso porque este tipo de situaciones hay que ponerles un pare y no se puede permitir que persistan”, sostuvo.



Hernández invitó a los estudiantes a realizar la denuncia con nombre propio porque el ente académico “les brinda las garantías necesarias”.

Al docente se le abrirá un proceso disciplinario para establecer su responsabilidad o no en el asunto.



Por el momento, el rector Hernánez abrió la posibilidad de que sea asignado para dictar otra materia.

Más noticias

- 'Mi corazón está roto': Alec Baldwin tras trágico accidente en rodaje.

- Despiden al entrenador del águila de la Lazio por hacer saludo fascista.

- 'La pascualita': madre habría embalsamado a su hija y la puso como maniquí.

- ‘Me quieren ver en huesos’: joven arremete contra la industria del modelaje.

- 'Las Juanas': ¿Qué hacen hoy y cómo lucen las actrices de la telenovela?

Tendencias EL TIEMPO