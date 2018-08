Denuncian a entrenador de pesas de abusar de menores de edad

Un escándalo sacude a la Liga de Pesas del Atlántico luego de que se conociera la denuncia de una menor de 16 años, dedicada al levantamiento de pesas, quien asegura fue llevada mediante engaños y en contra de su voluntad a un motel por parte de su instructor.

El sindicado en este caso es el entrenador de pesas Pedro Julio Echeverría Herrera, un hombre reconocido en la liga con más de 20 años de experiencia en el sector. Contra Echeverría cursarían otras cinco denuncias por el delito de abuso sexual y estafa.



“Este sujeto le decía a mi hija que debía perder la virginidad para que ganara peso y obtuviera un mejor rendimiento”, manifestó la madre de la niña abusada en el noticiero de la emisora Atlántico.

La mujer contó que la menor, quien entrenaba en la Liga de Pesas, logró salvarse de ser violada, pero que tenía conocimiento de otras dos menores de edad, compañeras de su hija, a quienes, sostuvo, el entrenador les decía que era necesario que les hiciera masajes para el levantamiento de pesas.



Por su parte, el instructor, en declaraciones a la prensa barranquillera, se defendió de las acusaciones y al señaló que su hoja de vida es intachable, que no sabe nada de las denuncias y que está dispuesto a ir donde las autoridades para esclarecer los hechos.



Sobre el tema el director de Indeportes Atlántico, Enrique Vengoechea, declaró que tenían conocimiento de las acusaciones contra Echeverría por abuso sexual y aseguró que les dijeron a las madres que hicieran la denuncia ante las autoridades.



Lo mismo dijeron a medios locales el presidente de la Federación Colombiana de Pesas, William Peña, y su hija Andrea Peña, presidente de la Liga de Halterofilia del Atlántico, al asegurar que no tenían conocimiento de las denuncias y que habían revisado la hoja de vida del entrenador y sus antecedentes judiciales y disciplinarios y no encontraron ninguna tacha.



