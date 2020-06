Denuncian funeraria en Barranquilla por trasladar cuerpos a Montería

Como si fuese poco el fallecimiento de su padre, una familia en Barranquilla lamenta también el manejo que le dio una funeraria al cuerpo, tras trasladarlo a Montería sin autorización. Así hicieron el jueves con otros tres cadáveres, por lo que la Secretaría de Salud de la capital cordobesa denunció el hecho ante la Fiscalía.

Manuel, uno de los tres hijos de Carlos Cabrera Mercado, narró a EL TIEMPO en medio de su tristeza que el pasado miércoles a las 4:30 de la madrugada lo llevó de urgencias a la clínica La Misericordia por un fuerte dolor en el pecho.



“Cuando llegamos y explicamos lo sucedido en la atención, enseguida dijeron que era problema respiratorio por posible covid-19, sin haberle hecho pruebas”, recordó el joven de 24 años.

Atentos a cómo evolucionaba el padre de familia y un día después de haber ingresado al centro de urgencias, a las 5:30 a.m. el personal de salud le notificó que el hombre de 71 años había fallecido, tras sufrir dos paros cardíacos, según la información que le hicieron saber a Manuel.



Ante lo sucedido, la familia, que reside en el barrio Rebolo, contrató los servicios de la funeraria Capillas de la Fe para todo lo correspondiente en estos casos. “Me dijeron que lo tenían que cremar, sin confirmar si estaba contagiado de coronavirus”, dijo Manuel, quien aceptó el protocolo estipulado por las autoridades de salud en estos tiempos de pandemia.

Sin embargo, y en medio del dolor por la partida de su ser querido, a Manuel lo llamaron este viernes desde una funeraria de Montería con la información de que el cuerpo de su padre se encontraba en esa ciudad, lo que despertó la indignación de la familia.



“Me llamaron de Montería a confirmar si había autorizado el traslado del cuerpo de mi papá hasta esa ciudad. Lógicamente no fue así y eso es lo que más me duele: no nos llamaron desde aquí para consultarnos lo que pensaban hacer”, aseguró.

Denuncia de la Secretaría de Salud de Montería

En la mañana de este viernes, la Secretaría de Salud de Montería confirmó que el municipio interpondrá una denuncia ante la Fiscalía contra la funeraria Capillas de la Fe por “violar medida sanitaria de traslado de cadáveres positivos o sospechosos de covid de un municipio según lineamientos del Ministerio de Salud”.



La autoridad de la Salud Distrital comunicó que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía de Montería, la Secretaría de Salud de Córdoba y ante la Personería y desplazándose en la madrugada del viernes hasta donde llegaron los cuatro cuerpos desde Barranquilla.

#Video Declaraciones del Secretario de Salud José Vergara Orozco sobre el caso del ingreso de 4 cadáveres procedentes de Barranquilla. Oportuna notificación de la funeraria a donde llegaron los cuerpos,nos permitió identificar la irregularidad e informar a las demás autoridades. pic.twitter.com/k6O7oTTqOx — Secretaría de Salud Montería (@SaludMonteria) June 5, 2020

Además, informaron que se pusieron en contacto con las autoridades de salud de Barranquilla, quienes informaron que no se había otorgado licencia para el traslado de estos cuerpos, toda vez que “la ciudad tiene la capacidad para atender la situación”.



Finalmente, se determinó que la funeraria en la que se encontraban los cuatro cuerpos les hiciera el proceso, con la intención de no agravar la condición sanitaria, como consecuencia del traslado.

“La funeraria Capillas de la Fe me dijo que los disculpara por el error, pero me pregunto ¿por qué no nos llamaron antes? Quiero compartir esto para que no le pase a otras personas”, finalizó Manuel, quien recuerda a su papá como un hombre “fuerte y joven”.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

@DeJhoLopez