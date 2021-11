Así avanza el caso de coronel señalado de abusar de patrullera en Atlántico

A medida que avanzan las horas se siguen conociendo detalles de la denuncia de la patrullera contra el comandante operativo de la Policía en el Atlántico, coronel Fredy Patiño, por un supuesto caso de abuso sexual.



(También: Adiós al más grande contador de historias de Simón Bolívar)



En su denuncia, la víctima asegura que el oficial ya la había violentado sexualmente pero ella por temor no lo denunció. "No quería que me trasladaran".

El caso tiene que ver con la suspensión del coronel Patiño, quien supuestamente la noche del viernes citó a una patrullera al comando. La mujer estaba en su casa y debió regresar a la sede del barrio Los Almendros, ubicada en Soledad, área metropolitana de Barranquilla, ante la orden del superior.

(Lea también: Por abusar de una patrullera suspenden a coronel de la Policía en Atlántico)

Cuando entró a la oficina, el oficial apagó la luz y la arrinconó contra la pared. La mujer entró en estado de pánico, contó que de niña tuvo un episodio similar y que pese a que le decía al oficial que le estaba haciendo recordar ese momento, no le importaron la suplicas, cuenta ella.



La comenzó a besar en el cuello, ella le sintió el olor a licor, siguió manoseándola y se masturbó. Ella aprovechó cuando él entró al baño y se escapó del lugar.



Salió llorando y fue asistida por los compañeros que la apoyaron para que denunciara el caso.

(No deje de leer: El tren elevado que pone a soñar a los costeños)

Ayer el Comandante de la Región de Policía 8, General Julio César González Bedoya, confirmó la denuncia y suspendió del cargo al oficial, al tiempo que la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación.

Estaba bajo los efectos del licor

La uniformada dijo en la sede de Medicina Legal, donde amplió la denuncia este sábado, que el oficial ya la había violentado sexualmente.



Contó a los periodistas que en Agosto durante el montaje del dispositivo de seguridad para recibir al presidente de la República, el coronel Patiño aprovechó que estaban solos en la oficina para pedirle que le tocara los genitales, ella se negó.



En esa ocasión se lo contó a su esposo, pero que por temor algún tipo de represalia, prefirió quedarse callada y no decir nada. “Ahora se pasó, creo que por estar en estado de embriaguez”.

La Policía lo suspendió del cargo

En un comunicado oficial el general Julio César González Bedoya informó:



La Policía Nacional rechaza con absoluta contundencia y total vehemencia cualquier acto de violencia que vulnere la integridad y la dignidad de las mujeres.

(Le puede interesar: Uniatlántico: $ 3.407 millones para matrículas gratis en el 2022)

El Departamento de Policía Atlántico tuvo conocimiento de la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía General de la Nación por parte de una funcionaria de la Institución, quien manifiesta haber sido víctima de un presunto caso de acto sexual por parte de un superior jerárquico.



Desde el primero momento, la Policía Nacional activó la ruta de atención de violencia basada en género y se le está brindado a la funcionaria total acompañamiento y apoyo psicosocial.



De manera inmediata, el oficial denunciado fue relevado de su cargo. Al mismo tiempo, la Institución abrió una investigación disciplinaria con carácter prioritario para esclarecer cuanto antes este hecho.



La Institución está aportando todos los elementos requeridos por la Fiscalía General de la Nación, que quedó a cargo de la investigación penal.

BARRANQUILLA

Lea más noticias de Colombia aquí

Se conmemoraron 36 años de la avalancha que sepultó a Armero

La reconstrucción de casas en Providencia ha beneficiado a 962 familias

Ocho pueblos hermosos de Colombia para visitar en cualquier fecha del año