El sospechoso contrato por el que denuncian compra de votos en Soledad

En el municipio de Soledad (Atlántico) los ánimos siguen caldeados 48 horas después de cerradas las elecciones. Este martes amanece en el ojo del huracán la campaña de la concejal electa Elaine Isabel Cabrera Carrillo, del partido Conservador, a quien un gran número de personas denuncian por una supuesta estafa y un fraude electoral.

De acuerdo con las denuncias y versiones de varios soledeños, reveladas ente las cámaras de los medios de comunicación, un hombre identificado como Léider Alfonso Marín Sandoval les ofreció la firma de un contrato de prestación de servicio por 24 horas a nombre de Representación y Servicios Laborales S. A. S., como auxiliar de logística, por valor de 120 mil pesos.



Pero lo primero que tenían que hacer era votar por Elaine Cabrera, al Concejo de Soledad, y por Rodolfo Ucrós, a la Alcaldía, quienes el domingo terminaron elegidos, según las denuncias. Pese a los señalamientos que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales, ninguno de los candidatos ha salido a dar explicaciones de lo que ocurrió.

“Nos citaron el domingo a las 5 a. m. para organizar todo. Lo único que hicimos fue votar”, contó una mujer que cubrió su rostro, por seguridad. Muchos de los afectados aseguraron que se trató de una compra de voto maquillada, por la que primero les dieron 20 mil pesos y les incumplieron con el pago de los 100 mil pesos.



La mujer, que habló ante las cámaras de televisión y periodistas, contó que ella tenía las planillas de un grupo de 150 personas, quienes se quedaron esperando el domingo hasta tarde el pago.

El contrato

“El contrato es por 110 mil pesos, más una bonificación de 10 mil pesos para alimentación, el cual será cancelado en una sola cuota, previa presentación de la cuenta de cobro del contratista al contratante. A la firma del contrato se entregó un anticipo de 20 mil pesos y el saldo al finalizar su jornada de contrato, previo informe de actividades”, precisa el documento en el que se obliga al contratista de “manera eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio”.

Este es uno de los apartes del contrato. Foto: Archivo particular

Y se advierte que en caso de incumplimiento, por alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones prevista, este contrato dará derecho al contratante o al contratista a pagar una suma de dos millones de pesos.



EL TIEMPO estuvo el domingo en Soledad y pudo confirmar un gran número de personas, que vestían en su gran mayoría de camisetas blancas, agolpadas reclamando el pago de un servicio en el Centro de Eventos Plaza Real, en el centro del municipio, lugar que se dijo fue alquilado por Julio Cabrera, padre de la concejal Eleine Cabrera.



“De aquí no me voy hasta que me paguen”, dijo una mujer, al enviado especial de EL TIEMPO, que no quiso dar detalles de qué se trataba la deuda, pero que extraoficialmente el rumor era por el pago del voto.

Inician investigación

El día de las elecciones llegaron buses a este municipio del área metropolitana de Barranquilla llenos de personas vestidas de blanco, por los que se les llamo ‘Los camisas blancas’, justamente eran quienes estaban reclamando el pago del servicio.



Al conocer estas denuncias, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció este martes que se activó la red de entidades para supervisar la situación en Soledad. “Vamos a revisar de manera especial la situación en Soledad”, anunció la funcionaria.



Por su parte la Fiscalía abrió una investigación por las denuncias recibidas sobre una posible operación ilegal de compra de votos en diferentes puntos de Soledad, ante las aglomeraciones de personas, al parecer, exigiendo el pago por supuestos servicios de logística prestados a determinados candidatos.



“El ente acusador cuenta con videos, declaraciones y audios que detallan las denuncias con la supuesta compra de votos en varias viviendas, cerca de los puestos de votación; por ello un grupo de investigadores y fiscales priorizaron la información recopilada y trabajan para determinar la ocurrencia de actos delictivos en el marco de las elecciones del municipio de Soledad”, señala en la comunicación la Fiscalía.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @leoher69