La millonaria cartera que Electricaribe busca recoger antes de irse

A menos de un mes que termine su operación en el Caribe colombiano, la empresa Electricaribe, intenta recuperar una cartera de unos 200 mil millones de pesos a través de cobros jurídicos en toda la región.



A los 45 mil millones le está cobrando al Distrito de Barranquilla, se sumaran los recursos que la compañía espera le paguen las administraciones de Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Montería.



A las cinco alcaldías se les ha notificado a través de juzgados locales que deben pagar estos recursos por concepto de consumo en los barrios subnormales de estas capitales.



Voceros de la empresa de energía aseguraron que Santa Marta debe 80 mil millones de pesos, Cartagena 48 mil millones, Valledupar 20 mil millones, y Montería 3.500 millones.



La empresa a través del abogado, Luis Mola Insignares, ha dejado en claro que el cobro ejecutivo será contra todos los morosos en el Caribe.



En el caso del Atlántico municipios como Soledad, que deben 42 mil millones de pesos, hicieron un acuerdo de pago, que hasta el momento están cumpliendo.



El departamento jurídico y la gerencia de Electricaribe han sido enfáticos en recordar que con la llegada de los nuevos operadores a la región Caribe, a partir de octubre próximo, la deuda se convierte en un activo financiero de la nueva empresa.

Sobre este tema las reacciones del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, no se han hecho esperar quien ha catalogado de ‘descaro’ la demanda que impuso Electricaribe al Distrito.

El Prone les ha enviado por muchos años los recursos para que puedan normalizar estos barrios y por haberlos usado mal, el Prone dejó de enviarles los recursos FACEBOOK

Pumarejo explicó que las “facturas llegan estrato uno en 255.000 de pesos al mes, después de descontarle el subsidio, es decir, Electricaribe tiene el descaro de decir que estas casas consumen 400.000, le resta 129.000 de subsidio, 20.000 pesos del Foes y luego mediante su estimación les quiere cobrar 255.000, y tienen el descaro de decir que la gente no quiere pagar, más aún cuando saben que no lo consumieron”.



El alcalde recalcó que la empresa recibió recursos del Prone, sin embargo, no hicieron la inversión correspondiente. “El Prone les ha enviado por muchos años los recursos para que puedan normalizar estos barrios y por haberlos usado mal, el Prone dejó de enviarles los recursos”, enfatizó.



Por último Pumarejo dijo que esta historia se repite en 22.000 hogares de Barranquilla. Lo hemos denunciado y llevado a los entes de control y ellos han encontrado que eso es así”.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla

