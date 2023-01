“Oh mi amor, arroz caliente”, son las palabras con las que a las 5 a.m. Monchi, un loro de 14 años, despierta todos los días a los habitantes de la casa en la que vive en el sur de Barranquilla.



“Es como un reloj”, dijo la dueña del loro en dialogo con Emisora Atlántico, quien no reveló su nombre por seguridad.

La mujer contó que haces días se levantó y no escuchó a Monchi, por lo que salió al patio a ver que le pasaba al loro. Con sorpresa encontró que la jaula ni el ave habían desaparecido.



A esa hora, cuando apenas el sol despuntaba, salió a la calle a ver si encontraba a su mascota, y fue cuando se le acercó una mujer, quien luego de preguntarle que buscaba le dijo que ella sabía quién tenía al loro.



“Me dijo que por el rescate pedían 70 mil pesos”, manifestó la mujer, quien no tenía ese dinero y debió pedir apoyo a los vecinos para reunir la suma solicitada por los captores de su loro.



“No le quise decir nada a mis hijos para evitar problemas, en esta zona hay mucho delincuentes”, agregó.



Una vez entregó el dinero los delincuentes que tenían el loro se lo hicieron llegar. “Cuando ese loro me vio volvió a grita ¡oh mi amor, arroz caliente!”, relató la mujer con la voz entrecortada.



En Barranquilla el secuestro de mascotas es un delito creciente. A diario hay denuncias de perros robados por los que los captores piden recompensas para regresarlos, en esta ocasión el turno fue para Monchi un loro que vive un barrio marginal de esta capital donde las mascotas tampoco están a salvo de este flagelo.

