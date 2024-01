Decomisan 362 botellas de licor adulterado listas para vender en el Carnaval

En las últimas horas la Policía realizó un operativo en el municipio de Baranoa, Atlántico, donde fue desmantelado un sitio donde se procesaba en grandes cantidades licor adulterado.



La Policía del Atlántico aseguró que licor estaba listo para ser comercializado en las fiestas de populares que se realizan este fin de semana en varios municipios del departamento con motivo de la temporada carnavalera.

Los hechos se registraron mediante diligencia de registro y allanamiento realizados por la Seccional Investigación Criminal, (SIJIN), en una casa del barrio Santa Elena de Baranoa.



En el sitio se logró incautar 124 botellas de 750 centímetros cúbicos de aguardiente, 38 botellas de 1.000 mililitro de aguardiente, 200 botellas de whisky, 10.240 etiquetas falsas de licor, 1.800 tapas para botellas de licor, 7 pimpinas llenas del alcohol, 852 botellas de diferentes marcas y tamaños de licor vacías.

“En algunas botellas de licor incautado se observa a simple vista partículas de suciedad flotando en el licor”, indica el reporta de la Policía.



Un hombre de 69 años de edad fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de Nación para que responda por el delito de corrupción de alimentos e imitación o simulación de alimentos.



“Los delincuentes consiguen la adulteración de estos productos con la adición de ciertos compuestos químicos, perjudiciales para el ser humano, estos productos son conseguidos fácilmente en el mercado a bajo costo, la principal materia prima sería alcohol metílico o 2-propanol. Las botellas son recicladas, en ocasiones recolectadas de la basura”, subraya en su reporte la Policía.



Las autoridades estiman que con el desmantelamiento de esta procesadora de licor adulterado se elimina un riesgo latente para la salud pública y una rentabilidad mensual de entre 35 y 40 millones de pesos aproximadamente.

Para tener en cuenta



Para identificar licor adulterado tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



- Desconfiar de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores habituales.

- Comprar el licor en sitios de confianza.

- Revisar el aspecto de las botellas antes de consumir su contenido y dudar de cualquier deterioro en su presentación.

- Verificar que el licor no tenga sedimentos.

- Revisar la estampilla de seguridad, cerciorarse que no esté rota o en mal estado, y que no presente inconsistencias en su impresión, entre otros.

- Revisar que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento.

- En caso de tener dudas, usar la aplicación móvil Edesk, disponible para dispositivos Android y Iphone, con la que se puede confirmar la originalidad de la estampilla.



La Policía Nacional agradece el suministro de información que permita desmantelar fábricas de licor adulterado o sitios donde se almacene. Denunciando a la línea 123 o al número del cuadrante más cercano.

