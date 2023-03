El taxímetro, la deuda histórica de Barranquilla con el gremio de taxistas y usuarios, otra vez experimenta trabas en su proceso de implementación.



El Área Metropolitana de Barranquilla, autoridad de transporte, aperturó un proceso licitatorio desde el 2022, y este martes, después de cumplir el cronograma y tiempos establecidos, además de examinar ofertas presentadas, procedió a declarar desierta la licitación, debido a que el único proponente que se presentó no cumple con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones de esta.

De acuerdo con la entidad, la oferta no cumplió con el deber de presentar una garantía de seriedad acorde al decreto 1082 de 2015, ya que el proponente presentó una fianza, mecanismo de cobertura diferente al que establece el decreto que rige para efectos de la contratación que gestionan las entidades públicas.



“Este proceso fue público y transparente, desde el año pasado se publicó en la plataforma SECOP II cumpliendo cada uno de los trámites contenidos en la norma, atendiendo todas las inquietudes de los interesados", explicó Miguel Hernández, secretario General del AMB.



El funcionario agregó que "luego de este periodo, se presentó un proponente que no cumplió los requisitos establecidos en los pliegos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se declaró desierta la licitación como resultado final dentro de la audiencia pública en la cual la entidad realizó la evaluación de la propuesta”.



En enero pasado, Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla, le dijo a EL TIEMPO, que aspiraban a que este método al que le apuestan es “un sistema pionero en Colombia, no queremos un taxímetro convencional adulterable y que no brinde calidad y seguridad a los usuarios”.



La entidad estudiará alternativas para definir cuáles serán los siguientes procesos que desarrollará con miras a la implementación de un taxímetro que contemple una tarificación justa en equilibrio del gremio de los taxistas, empresarios, propietarios, conductores y usuarios en Barranquilla y su área metropolitana.