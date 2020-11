De esta forma se vino Arena del Río a Barranquilla

“Venimos trabajando en este proyecto desde hace tres años. Ya estaba listo para que se lo llevarán para otro país y con mi 'pataleta' pude convencer a mis socios que creyeron en Barranquilla”.



Las palabras son del exbeisbolista barranquillero Édgar Rentería, figura en el pasado de las Grandes Ligas, y socio fundador de Two Way Stadiums, la firma que operará Arena del Río, la primera estructura integrada para eventos y espectáculos, que será construida en Barranquilla y que demandará una inversión de 407 millones de dólares y la generación de 9.040 empleos directos.

“La verdad nunca nos imaginamos que esto pudiera estar acá”, dijo Rentería, quien ayer de la mano de sus socios; el presidente de la República, Iván Duque; el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, presentaron el proyecto que deberá ser inaugurado en el 2024, con capacidad para 53 mil espectadores.



Rentería, en diálogo con los periodistas de Barranquilla, confesó que la idea no fue de él, sino que la escuchó en la junta de socios y se estaba pensado para México.



“Como barranquillero y colombiano peleé para traérnosla para acá, y luché y luché, y me creyeron. En Colombia necesitamos un sitio como este y toda la región. Esto es pensando en grande, nos va a visitar gente de muchos lados y vamos a estar muy ocupados”, dijo.

El exjugador de las Grandes Ligas no descartó la idea de que el Junior juegue en este estadio. “Si el Junior no juega aquí, me cogen mis socios y me votan. Todos queremos al Junior y donde está lo mejor está Junior”.



Rentería explicó que solo están pendientes de las licencias que debe entregar la Alcaldía de Barranquilla. “Todo está preparado para comenzar a tirar pico y pala”.

Este es el imponente diseño del centro de eventos y espectáculos Arena del Río, que se construirá en Barranquilla. Foto: Cortesía diseños del proyecto.

Pese a ser un hombre de pocas palabras y de no dar muchas entrevistas a la prensa y menos posar ante las cámaras, ayer se paró frente a los periodistas y no ocultó la alegría que lo embargaba al estar hablado de un proyecto al que califica como una locura.



“De lo que estoy más orgulloso es que va a traer muchos empleos para los barranquilleros y colombianos”, enfatizó.

Pensando en grande

Otro de los representantes de la firma Two Way Stadiums que habló fue Andrés Felipe Rodríguez, quien aseguró que tienen proyectos de este tipo en varias ciudades del mundo, y reconoció el trabajo de Rentería para convencer a la junta que Barranquilla era entre todas las ciudades la que tenía las mejores condiciones de política pública, terreno óptimo y localización geográfica para poder ser este centro de espectáculos, que está pensado no solo para esta capital ni el país, sino para toda la región.



“Hemos rescatado algo que siempre hemos sabido, que es la ubicación estratégica de Barranquilla, el Malecón es el lugar perfecto para la instalación de este proyecto frente al rio Magdalena y su desembocadura con el puerto de cruceros que habrá muy pronto y una política de ciudad que da una confianza inversionista”, dijo.

Andrés Felipe Rodríguez, representantes de la firma Two Way Stadiums Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Sobre la pandemia del coronavirus, reconoció que el 2020 ha sido un año duro, “pero ya están las evidencias que la humanidad saldrá de esto y va querer socializar sentirse viva, celebrar”, indicó al tiempo que destacó que el proyecto de Arena del Río está alineado a la visión de ciudad.



Rodríguez recordó que esta será la primera estructura de este tipo en el mundo, ya que logra integrar a varios edificios y servicios.

La megaestructura estará ubicada frente al río Magdalena. Foto: Cortesía diseños del proyecto.

“Los palcos podrán ser oficinas donde se puede trabajar después de un partido, y si no hay fútbol se podrá presentar a un artista, y también se podrá los locales comerciales para comer, departir con los amigos”, contó.



Dentro de las explicaciones que entregó sobre la funcionalidad de Arena del Río, que tendrá una estructura de 336,934 metros cuadrados y estará ubicada al borde del río Magdalena y a pocos metros de la Escuela Naval de Suboficiales ARC, es que la mayoría de las arenas del mundo nacen de la gestión de un equipo deportivo. Esta nació de la visión de integrar no solo el fútbol, las artes y permitirle a toda Latinoamérica de tener una arena techada capaz de recibir artistas triple A.



“Somos el lugar techado más grande de Latinoamérica y es óptimo para que en el circuito internacional de artistas triple A esté incluida la agenda de Colombia desde el principio”, puntualizó.

