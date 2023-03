Una semana después de terremoto político que generó la denuncia contra el diputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por un supuesto enriquecimiento ilícito, las réplicas de este escándalo siguen moviéndole el suelo a más de uno.



Por lo menos eso es lo que parece advertir Day Vásquez, excompañera sentimental de Petro y que fue quien lo denunció. La mañana de este viernes aseguró en sus redes sociales que: “Pero hay más”.

La reacción de la mujer en las redes sociales ha generado todo tipo de comentarios y conjeturas en Barranquilla, donde este tema sigue candente y cada día se revelan más detalles de las actuaciones del hijo del Presidente de la República.

El anuncio de la extradición de la exsenadora Aida Merlano también agitó el ambiente político en Barranquilla. Merlano, que se encontraba en Venezuela prófuga de la justicia colombiana, ha salpicado al exalcalde Alejandro Char y a su hermano Arturo Char de financiar su campaña al Senado, en la que se comprobó que hubo compra de votos.

Pero hay más! — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) March 10, 2023

Nicolás Petro sigue perdido



Sobre la situación de Nicolás Petro se conoció que hasta el momento no se ha notificado ante la Procuraduría, que le abrió investigación.



Tampoco se ha acercado a la Asamblea del Atlántico, que el próximo martes tiene sesión, pero si ha seguido facturando como diputado.



Trascendió que líder de la Colombia Humana en el Atlántico cambió sus números de teléfonos y no le contesta a nadie.



El precandidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, quien aparece salpicado en este escándalo, es uno de los que no ha podido comunicarse con Nicolás Petro.



Cabe recordar que el pasado dos de marzo, Day Vásquez, generó un terremoto político al acusarlo de recibir dinero del exnarcotraficante Santander Lopesierra, alias ‘El hombre Malboro’, actual precandidato a la alcaldía de Maicao (La Guajira) y del contratista cartagenero Alfonso Hilsaca Eljaude, conocido como el 'Turco' Hilsaca, investigado por financiación a grupos ilegales. Vásquez también denunció que Máximo Noriega también estuvo presente en esas negociaciones.

Pide protección para Day Vásquez



Ante la situación que ha generado Day Vásquez se conoció la que la Procuraduría pidió a las autoridades colocarle seguridad a la mujer.



Ya esta semana Vásquez había pedido a la Fiscalía y Policía protección, asegurando que estaban amenazando de muerte a su familia.

