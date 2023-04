Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, denunció que no han cesado las amenazas de muerte en su contra y en esta ocasión responsabilizó a una persona cercana a un aspirante a la Gobernación del Atlántico.



“Siguen las amenazas y acosos desde una cuenta que se hace llamar @Grupoemprfn que defiende la aspiración de un candidato a la Gobernación Del Atlántico”, escribió en sus redes sociales.

Siguen las amenazas y acosos desde una cuenta que se hace llamar @Grupoemprfn que defiende la aspiración de un candidato a la Gobernación Del Atlántico. @FiscaliaCol @PGN_COL @PoliciaColombia @PoliciaBquilla @VickyDavilaH @darcyquinnr pic.twitter.com/1kY0UAIE9W — Day Vásquez DP (@daysvasquezcdp) April 29, 2023

Vásquez es conocida porque abrió un escándalo al denunciar a su expareja, hijo del Presidente de la República Gustavo Petro, de enriquecimiento ilícito.



La mujer compartió uno de los mensajes en el que revela las intimidaciones de las que es víctima.



“No se sabe si eres un sapo, un gusano, un lagarto o una cucaracha o todas juntas nunca has escuchado el viejo y sabio dicho que dice el sapo…cuenta los días y vive cada día como si fuera….”, le dice el usuario desde la cuenta @Grupoemprfn.



La denuncia de Vásquez se registra luego de rendir indagatoria ante la Procuraduría Regional sobre el supuesto dinero que habría recibido Nicolás Petro, cuyo supuesto fin era financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que al parecer nunca llegó.



La mujer dijo que verificó y aportó pruebas ante la Procuraduría sobre las denuncias que ha hecho sobre Nicolás Petro, quien es Diputado del Atlántico.



“Ahorita le llega una con la que no cuenta! Bien brava ella pero desconoce demasiado las realidades colombianas oficina de protección a testigos la deslegitimará por su mal actuar al tratar de extorsionar en repetidas ocasiones a las víctimas de este entramado”, es otro de los mensajes intimidatorios que Vásquez dice haber recibido y publica en sus redes sociales.

