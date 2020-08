David David, cine de alto vuelo que llega a Ficica

Un considerable nivel de madurez en su retórica cinematográfica tiene el joven barranquillero David David, cuyos filmes acumulan 11 selecciones internacionales.



Relatos que basan su contundencia en las herramientas cercanas, son hasta hoy su máxima manera de ser y contar la sociedad que percibe empleando el séptimo arte.

‘El Congo de Oro’ es un cortometraje que surgió de la infinidad colorida y vivencial del Carnaval, otra de sus pasiones. Este filme, seleccionado en Florinápolis Audiovisual Mercosul (FAM de Brasil) y la Villammare International Film Festival (Italia), también es parte de la programación del Festival Internacional de cortometrajes Cine a la calle (Ficica), en su natal Barranquilla. Mañana, a las 7:00 p. m., y el jueves, a las 11:00 a. m., podrá verse la obra que cuenta con elementos de fantasía en las plataformas de Ficica.

El largometraje

‘La frontera’, película que tuvo estreno mundial en el Festival de cine de El Cairo, está lejos de parecer una ópera prima.



La historia no se queda atrapada en pretensiones estéticas para estilizar su lenguaje. Todo lo contrario, con paisajes de la Colombia más profunda y situaciones humanas complejas e igualmente universales, llevadas a la escena con impecables actuaciones, conduce a contemplar y comprender otras realidades.



El Festival Internacional de cine de Cartagena, El Festival de cine colombiano de Nueva York, Chicago Latin Film, Santiago Festival Internacional (Chile), Latin Film Vancouver (en las categorías: Nuevos directores y Cine indígena) y recientemente el Gramado de Brasil son los certámenes que han tenido el cuenta el talento del currambero.



Situaciones de vida diaria en La Guajira, funcionan como síntesis de una sociedad que suele detallarse muy poco en el espejo. Todo está contado por personajes auténticos, llenos de matices que no los llevan a las orillas del bien o del mal.



“Concebí una historia de personajes, en la que no debía concentrarme en ser experimental con la técnica, sino con lo que le pasa a la gente, pues todas las historias de desplazamiento tienen un origen por el cual no solemos preguntar”, explicó David, quien fue director, guionista y productor del filme.



‘La frontera’, que fue escrita durante la Semana Santa del año 2017, tiene en su reparto a Daylin Vega, Sheila Monterola, Nelson Camayo y Alejandro Aguilar, actores con sólida formación teatral.



La acción creativa se mantiene en David David más allá de los tiempos de rodaje. Siempre su historia llama a una emocionante continuidad.

Por WILHELM GARAVITO

Para EL TIEMPO

Barranquilla