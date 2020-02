El Carnaval cuenta con aves que tienen nueve décadas en lo más alto

El 7 de febrero de 1930, 'Los Peyos', como se les conoció a Pedro Berdugo y a Pedro Barreto, dos amigos comerciantes del Centro de Barranquilla, se dejaron motivar por los recuerdos de su infancia, cuando cerca a su lugar de trabajo se embobaban mirando al cielo el vuelo de las aves, lo que les bastó para echar a andar una danza de relación del Carnaval que ya llegó a su aniversario número 90.

La Danza de los Pájaros, nombre que mantuvo durante seis años más, hasta 1936, se convirtió en una especie de máquina del tiempo para ‘Los Peyos’, que los transportó cada Carnaval a la época en la que se preguntaban sobre las diferencias entre los cantos de cotorros, canarios y cardenales y se dejaban seducir por cada sonido y especie.

No fue difícil que los amigos se percataran de que los movimientos de las aves al volar eran muy similares a los de una coreografía, lo que les fortaleció su interés por fundar lo que sería su aporte a la fiesta, una idea que nació en Rebolo, popular barrio de Barranquilla.



Durante esos seis años, hasta el momento en el que lo sorprendió la muerte, Barreto fungió como director de la danza que a son de vallenato homenajeaba a toda aquella ave cuyo color les llamara la atención. Fue Berdugo quien, convencido de la fuerza que iba tomando, decidió cambiarle el nombre por el Imperio de las Aves, como se le conoce hoy en día, buscando abarcar un espectro más amplio de plumíferos y sus distintos colores. El proyecto crecía, pero hasta ese momento seguía constituido por puros hombres.



Desde que fue fundada, el Imperio de las Aves conjuga el baile con la expresión teatral, pues incluye un relato en el que el personaje de ‘Dona Instancia’ contrata a un cazador y a una pareja de jardineros que por flojos permiten que las aves se coman lo que había.



Una regla que no permita féminas en la comparsa solo la rompían quienes hacían los papeles de ‘Doña Instancia’ y la jardinera.



Ellas interactuaban, y todavía lo hacen, cuando la dueña de la finca despide a los jardineros por negligencia.



Así se mantuvo mientras Berdugo estuvo al frente ya sin su socio de siempre, en un proceso en el que logró posicionar la danza con solo hombres hasta los últimos días de su vida, cuando en 1978 cedió su legado a su esposa, Zoila Campis.



La mujer entendió el reto y lo asumió con la misma pasión que su antecesor, pero aprovechó para mostrarle a su hija, Carmen Berdugo, los pormenores de una danza carnavalera que siempre es esperada en los desfiles en los que se anuncia, como el de la Gran Parada de Tradición, en el que apareció el pasado domingo en el segundo día de la fiesta.

Poco a poco fue contagiando a la pequeña Carmen de cada detalle o aspecto de la danza, menos de uno: el de vestirse como pájaro.

Los niños vienen teniendo protagonismo en la danza de Carnaval El Imperio de las Aves. Esa ha sido una de las premisas a cumplir de su última directora, Carmen Berdugo, hija de uno de los fundadores. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO



Sin embargo, aprendió lo suficiente como para hacerse a cargo de la tradición familiar en caso de que tuviera que tomar las riendas de la danza.



“Recuerdo que era una niña y no quería disfrazarme y a mi papá le molestaba eso”, refirió Carmen, hoy con 73 años, 37 de los cuales lleva al frente del Imperio, luego de que Zoila partiera de este mundo.



Recuerda que solo a los 9 años de vida aceptó vestirse de jardinera, pues su padre casi que optó por obligarla a hacerlo, por lo que apenas terminó la presentación se lo quitó para siempre.



Incluso, ahora que está al frente del Imperio de las Aves se mantiene al margen de aparecer en las presentaciones. Lo que sí ha hecho es imprimirle cosas nuevas para que siga siendo atractiva.



Carmen siempre supo que los vestidos de los pájaros tenían que pasar por un cambio extremo y por eso, en 1983, decidió modificarlos.



“Se me metió que quería darles vistosidad y espectáculo. Ese fue uno de los primeros cambios que apliqué al recibir un imperio de aves, lo que la llevó a pensar en el colorido que debía tener, de acuerdo a la diversidad entre tantas especies. Me preocupé por eso, por tener azulejos, cardenales y todo lo que pudiera tener en esta danza, que hoy es mi motor de vida”, agregó.



Ya con el tema de los disfraces superado, tres años después, Carmen se fue lanza en ristre contra lo que más le inquietaba de la danza que había fundado su padre: el poco protagonismo de la mujer.



“Veía que las demás agrupaciones tenían sus parejas y esta no. Fue entonces cuando decidí, con el respeto de los veteranos, incluir mujeres”, amplió.



Y entonces vino un obstáculo no menos complicado de enfrentar: hacer una renovación generacional de los integrantes del Imperio de las Aves



“La danza ahora la conforman 18 parejas, 9 hombres y 9 mujeres, entre los cuales hay desde los 5 años de vida hasta los 21. Casi todos son nietos y bisniestos los que tengo aquí bailando conmigo”, destacó Carmen.



Pero su plan de renovación no se quedaba solo ahí. Para ella también era importante un cambio generacional por lo que llevó, poco a poco, al Imperio de las Aves a convertirse en un proyecto de juventud.

El imperio de las Aves es una danza de relación porque conjuga el baile y la coreografía con versos que recitan algunos de sus miembros. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

Baile y cánticos

Sobre la música que van bailando, Carmen explica que podría entenderse como una puya conducida por el acordeón sobre base de tambor y guacharaca. Sin embargo, insiste en que después que sea alegre y permita el movimiento del cuerpo, más específicamente de las alas, es perfecta para el Imperio de las Aves.



De todos modos, dicho montaje tiene un espacio para que los personajes, menos las aves, reciten sus versos. Una vez lo hacen y el cazador aparece a cobrar la vida de los pájaros el baile sigue entre angustia y alegría.



En un sector vulnerable del municipio de Soledad, Atlántico, en una cuadra del barrio La Candelaria, limites con el barrio Villa Sol, donde Carmen reside en la actualidad, hace hasta lo imposible por mantener la danza en la mejor de las condiciones. Ha buscado, incluso, la manera de que los pájaros y las aves en general no desfilen con zapatos convencionales. Siempre está buscando la perfección y la manera de hacer una mejor actuación en el Carnaval. Por eso se ideó unas zapatillas especiales que hacen que los disfraces tengan más vistosidad.



Sin embargo, mantener dichos estándares de calidad no ha sido fácil para esta mujer, trabajadora y dedicada al legado de su familia.



“Hay momentos de crisis y no es fácil reunir los recursos. Lo que más me gusta es mantener esta tradición”.



Carmen no se cambia por nadie y sabe que la danza no morirá nunca, pero pide al cielo que le dé más vida para sobrepasar los 100 años del Imperio de los Pájaros.

