Danilo Hernández es el nuevo rector de la Universidad del Atlántico

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico anunció en la tarde de este lunes que Danilo Hernández Rodríguez es el nuevo rector de esta institución pública de educación superior.



El nombramiento fue posible luego de una jornada en la que los miembros del Consejo, presidido por la gobernadora Elsa Noguera, escucharon a cada uno de los candidatos a la dirección de esta alma mater.



“Muy feliz, muy contento de esta oportunidad que Dios me da, que me da la comunidad universitaria y que me brinda el Consejo Superior de la Universidad de ser el rector por los próximos cuatro años”, fueron las primeras palabras de Hernández.



