Daniella Álvarez se ha convertido en un referente indiscutible de superación y resiliencia.



(Puede interesarle: Ella es Amparo Regino, la mujer más alta del Caribe)



La exreina barranquillera es un claro ejemplo del temple y de valentía, la misma con la que ha afrontado la vida desde el año 2020, cuando un percance de salud terminó con la amputación de su pierna izquierda y la movilidad de su pie derecho reducida a un ciento por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Daniella Álvarez en el lanzamiento de su fundaaicón. Foto: Cortesía Daniella Álvarez

Desde entonces, su vida ha dado un vuelco por completo, pero su carisma, espontaneidad y su alegría han sido pieza clave en la forma de afrontar las duras batallas.



(Además: Capturan a tres mujeres que explotaban sexualmente a 10 menores de edad)



Y con esa misma convicción, lidera su Fundación Daniella Álvarez, con la que hace un año intenta conquistar los sueños de todas las personas con movilidad reducida, que buscan trascender los límites físicos y mentales para impactar en su calidad de vida y volver a creer en las segundas oportunidades.



Este martes 29 de noviembre, a las 5: 00 p. m., en el auditorio Puerta de Oro, en el Gran Malecón, Daniella conmemora el primer año de su fundación con la charla ‘El milagro es la vida’, y con un cóctel en el que espera recaudar fondos que le permitan encontrar nuevas oportunidades que faciliten el empoderamiento integral y la inclusión social en Colombia.



Antes del evento, y con la alegría que la caracteriza, la modelo y presentadora atendió a EL TIEMPO.

¿Cómo ha sido la etapa con la fundación?

Ha sido un año maravilloso trabajando al frente de este proyecto. Hemos trabajado con mucha seriedad tratando de consolidar esta fundación con objetivos claros, y con personas a los que yo le llamo ángeles, que han aparecido en el camino y nos han apoyado.



(Lea: Se recupera el empresario que recibió 6 disparos en el norte de Barranquilla)

¿Qué ha sido lo más bonito de liderar esta fundación?

Encontrar el apoyo y la mano amiga de mucha gente. Muchos han sido incondicionales en momentos difíciles, el amigo, el conocido, las marcas, empresas a las que les he tocado la puerta y gracias a Dios no he encontrado un no como respuesta y se han convertido en aliados importantes de la fundación.

¿Quiénes pueden participar del cóctel?

Empresas y personas que estén dispuestas de corazón a apoyar y aportar un granito de arena con toda esta tarea.

¿Cómo aprender a creer en las segundas oportunidades?

Siempre he dicho que lo más importante es nutrir nuestra alma y espíritu para tener las herramientas emocionales necesarias para aprender a vivir después de situaciones dolorosas.



(También: Barranquilla: la aparatosa caída de motociclista en una obra de pavimentación)



Esas herramientas como el amor propio, la autoconfianza y la actitud positiva. La mente juega un papel muy importante en estos procesos, no olvidarnos del mundo interior que llevamos por dentro.

Entrega de prótesis

Facebook Twitter Linkedin

Daniella junto a integrantes de su fundación. Foto: Cortesía Daniella Álvarez

En medio del evento en Barranquilla, la Fundación Daniella Álvarez entregará prótesis a Esteban Patiño Giraldo, un para-triatleta amputado de su pierna hace seis años y quien ha representado a Colombia en diferentes competencias internacionales.

Marcas aliadas

Ottobock, líder del mercado mundial en el campo de la prótesis, ha sido uno de los mayores aliados de la Fundación.



Marcas como Olímpica, Gases del Caribe, y Carolina Martínez Dermatóloga, Entreaguas

Praia, Mochila Vemoc, Goretti Medina, Mochila Market, Maletas Jaguar, Corpospa, Duo mar y Kasa, entre otras, han sido aliados de Daniella en su fundación.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @fdiazos