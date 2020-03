Dani Franco, joven actriz costeña que camina hacia el estrellato

Bello y con una secuencia de sucesos, que permiten pensar que todo lo bueno es tan posible como cercano, es el presente que vive la actriz colombiana Dani Franco, tanto en el cine como en las tablas.



Recientemente la joven formada en ‘New York Conservatory for Dramatic Arts’, se destacó por su incursión en el filme ‘¿Mamá eres feliz?’, seleccionado para la sexta edición del Festival de Cine de las Américas en Nueva York, entre otros connotados certámenes.

“He ido disfrutando cada paso en materia artística y procuro siempre aprender con mucha serenidad de lo que ofrece cualquier ser a mi alrededor.Mantengo contacto con mis amigos de siempre, con quienes me dieron bases y ahora voy avanzando e otro proyecto que me ha llenado de gran manera, que es el stand-up comedy”, comentó la joven artista.



“Lo que hice en la película me representó un gran reto, debido a que tuve que estudiar mucho a ‘Eulalia’, mi personaje, tanto en lo físico como en lo psicológico. Quería que fuera un personaje simple en su caminar, pero sobre todo quería hacerla ver como una niña fuerte. No la quería victimizar por un condicionamiento físico y caer en lo predecible”, manifestó.

Pasé la mayor parte de mi infancia en Cartagena, de allí son todas mis vivencias de la primaria y luego crecí en Bogotá en una casa con costumbres paisas.

Franco no esconde que nació en Caracas, cautiva con su naturalidad y un aspecto del que ha sacado provecho en sus 23 años es el haber pertenecido a varios lugares.



“Pasé la mayor parte de mi infancia en Cartagena, de allí son todas mis vivencias de la primaria y luego crecí en Bogotá en una casa con costumbres paisas. Siento que entiendo a la gente de un lugar y de otro. También siento que me he llevado un poco de cada lugar y eso incide en mi manera de percibir. Eso en el arte resulta maravilloso porque he aprendido a buscar lo bello en cada situación o ser”, expresó.



‘¿Mamá eres feliz?’ es un cortometraje que explora aspectos culturales de una familia latina, que implican desde lo arraigado a la religiosidad hasta el castigo físico como método de enseñanza.



Consciente de estar dando sus primeros pasos profesionales, Dani Franco aporta igual dosis de ánimo a trabajos y sueños. Así responde a su intención de ser feliz, que trasciende más allá de una escenificación.



