¡Colombia está de fiesta! El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural durante su sexta sesión del año aprobó la inscripción de la Cumbia tradicional del Caribe colombiano en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.



Así lo dio a conocer la ministra de Cultura, Patricia Ariza, en la edición 38 del Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino de El Banco (Madalena).

La cumbia es uno de los ritmos que hoy hacen parte de los emprendimientos culturales en La Heroica Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Para alcanzar la declaratoria, las comunidades y la Gobernación del Magdalena en alianza con la Fundación José Barros Palomino (Festicumbia) y el acompañamiento técnico del Ministerio de Cultura elaboraron el Plan Especial de Salvaguardia (PES), como un acuerdo social construido de manera participativa y donde las y los portadores de tradición y gestores de esta manifestación cultural fueron los protagonistas.



“La cumbia es patrimonio de todos los colombianos y de todas las colombianas, merece un lugar en la historia de Colombia y una consideración importante en la cultura. La cumbia es un verdadero patrimonio de El Banco, de Colombia, de América latina y ojalá, un día sea patrimonio de la humanidad”, afirmó la ministra de Cultura, Patricia Ariza.



Y agregó que: “Quiero decirles que además de que estoy conmovida, me siento también con todas las ganas de ayudar, como ministra de Cultura me comprometo al mayor reconocimiento de lo que significa la cumbia. Muchas gracia por lo que hacen con el baile y con el canto pero sobre todo muchas gracias por lo que son”.



La Cumbia es el resultado del encuentro y mestizaje entre indígenas, africanos y europeos. Su historia consolidó la identidad de los pueblos del Caribe colombiano y en general de la Nación.



En la actualidad, esta manifestación cultural reúne el género musical, el baile, así como el conjunto de prácticas y tradiciones vinculadas a su desarrollo, como el vestuario, la fabricación de instrumentos artesanales, los rituales y las fiestas.



En el Caribe colombiano la cumbia es de carácter colectivo e involucra toda población sin importar la edad. Representa un referente central de sus procesos culturales e identidad.



Las narrativas que se plasman en sus composiciones líricas se inspiran en la memoria y la oralidad de la región Caribe y son un mecanismo valioso de la representación de las formas de vida cotidiana, los oficios, los paisajes y la idiosincrasia.



Yury Arango, bailadora afirma que: “esto va conmigo, si me lo prohíben, es como si me prohibieran no nacer, yo nací con esto".



Por su parte, Alberto Arias, gestor cultural y coreógrafo resaltó que: “la cumbia es una muy representativa a nivel nacional e internacional y es importante que nosotros desde todos los diferentes rincones de la región Caribe colombiana y de Colombia aportemos para que se pueda mantener viva la tradición de esta danza”, expresó Alberto Arias, gestor cultural y coreógrafo.