Ciclorrutas en Barranquilla: sin continuidad y sin conectividad

Hugo Arnedo maneja a diario una hora y 20 minutos de bicicleta. Dura 45 minutos montado en su medio de transporte para subir desde el barrio La Floresta, en Soledad (Atlántico), hasta Alto Prado, en Barranquilla, donde labora como vigilante. Los otros 35 minutos los gasta de regreso, cuando ya va de bajada.

Son aproximadamente 14,6 kilómetros de recorrido en los que le toca codearse con buses, carros, carretillas y hasta triciclos, toda vez que en su trayectoria pocas o nada son las ciclovías que existen. Las que están no conectan y no tienen continuidad, según señala un grupo de ciclistas participantes de Bicired.



Esta posición es apoyada por Hugo, quien lo vive en carne propia día a día, cuando los vehículos le cierran el camino o recientemente en un tramo contiguo a las obras de mantenimiento de la calle 30, donde tropezó con una partícula de concreto que dejó una volqueta, perdió el control de la ‘bici’ y cayó.

Malherido no le quedó de otra que dejar las lamentaciones y continuar su camino sobre su bicicleta, que afortunadamente no sufrió avería alguna, tratando de evitar los vehículos a gran velocidad, teniendo en cuenta que sobre esta calle, también conocida como la Avenida Boyacá, Calle de las Vacas y Autopista al Aeropuerto, no hay ciclorrutas.



El recorrido de Hugo comprende la calle 30 hasta la carrera 21, por donde sube hasta llegar a la Murillo. Ahí sigue su camino hasta la carrera 50, vía que sí cuenta con bicirruta, que lo conduce hacia el norte hasta su lugar de trabajo.

“Han abierto algunas ciclorrutas, pero así que estén en buen estado, no. En algunas partes quedan incompletas. Por ejemplo, esa que está en la (calle) 47 termina debajo del puente Bolívar. De ahí hacia adelante uno no sabe dónde coger para enlazar con la carrera 21. Toca meterse en contravía”, manifiesta el ciclista.



Otro de los que hace parte del grupo de ciclistas que cuestiona la ubicación de estas vías exclusivas para bicicletas es Juan Manuel Lugo, el mismo que, junto con una comitiva de 15 personas apasionadas por el ciclismo, viajó desde Barranquilla hasta Brasil en bicicleta para disfrutar de la Copa Mundial de Fútbol 2014.

Le demandó a él y a su grupo de viajeros una travesía de 1.600 kilómetros por 22 días de recorrido, en los que tuvo que sortear de todo un poco. Sin embargo, no le significó mayores complicaciones como sí lo han hecho las rutas internas de la capital del Atlántico.



“Las ciclorrutas en Barranquilla son unos pedazos que no llevan a ninguna parte. No hay conectividad, ni continuidad, no hay nada”, asegura el hombre que practica ciclismo desde hace 30 años.

El Malecón del Río también cuenta con una ciclorruta que recientemente fue reabierta. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Agrega que, además de la “inutilidad”, las ciclorrutas también son inseguras, en ciertos tramos donde, a su parecer, escasea la presencia de la vigilancia policial, por lo que piensa dos veces en usar estos carriles o desviarse a otras calles para evitar ser víctima de un robo.



En recorridos que ha hecho Lugo por diferentes zonas de la ciudad se encuentra que el bicicarril de la calle 76, entre carreras 52 y 62, son 10 cuadras “que no llevan a ninguna parte”. Así mismo sucede en la calle 47, entre carreras 22 y 45, donde “la intención es buena, pero resulta que de la 22 a la 45 hay 18 cruces con un solo semáforo, entonces significa un riesgo de seguridad física”, según dice este ciclista.

Plan de expansión de ciclorrutas

Consultada sobre el tema, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito informó que se encuentra implementando un “ambicioso” plan de expansión de la red de cicloinfraestructura en la ciudad de Barranquilla por fases considerando la coyuntura mundial por el covid-19.



Añadió que, hasta el 31 de diciembre de 2019, el Distrito tenía 34,42 km de bicicarril. Y en el 2020, con la necesidad adicional por la pandemia, ha ampliado la oferta de infraestructura destinada para bicicletas en 46,84 kilómetros.

Según esta autoridad del tránsito distrital, esta longitud incluye los proyectos de calle 47 entre carreras 22 y 45, la calle 48 entre carreras 45 y 50, la calle 75 entre carreras 47 y 62, la calle 76 entre carreras 62 y 52, la calle 77 entre carreras 62 y vía 40, la carrera 62 entre calles 77 y 75 y la carrera 52 entre calles 76 y 75.



“Algunas de estas intervenciones han logrado conectar la red implementada en años anteriores y ha buscado garantizar una cobertura de sur a norte del territorio. Por ejemplo, la intervención en la calle 48 entre carreras 45 y 50 ha logrado conectar la infraestructura implementada en el par vial con la ciclorruta de la calle 47 entre carreras 45 y 22, asimismo en la calle 75 entre carreras 47 y 50, se logró conectar el par vial con las calles 75, 76 y 77”, comunicó esta dependencia.

Agregó que en la actualidad se está trabajando en el desarrollo de un nuevos tramos que permitan seguir con la conexión sur norte y con las localidades suroriente, suroccidente y metropolitana, en una fase que contempla unos nueve kilómetros adicionales aproximadamente, según estima.

