La basura atrapada en algunos bosques de manglares colombianos alcanza una abundancia promedio de 1,13 a 1,29 artículos por metro cuadrado. Significa que una persona no daría un paso sin toparse con algún residuo plástico, de ropa, vidrio, metal, papel, madera procesada o caucho.



“En Colombia hay pocos estudios sobre el impacto y la distribución de la basura en bosques de manglares, como en la Ciénaga Grande de Santa Marta y la bahía de Buenaventura; este es el primero enfocado en evaluar y caracterizar la basura tanto en el Caribe como en el Pacifico”, dice Hernando Sánchez Moreno, Ph.D. en ciencias naturales, profesor de la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas de Unisimón.



En el Caribe los niveles de desecho llegan hasta 30 centímetros. Foto: Cortesía Universidad Simón Bolívar

Los tipos y las cantidades de desechos que pueden acumularse en estos ecosistemas inundables fueron el objetivo de una investigación de científicos de la Universidad Simón Bolívar, con estudiantes de su programa de Microbiología, el CIOH Tumaco, la Capitanía de Puerto de Tumaco (DIMAR), el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz (España) y el Instituto de Microbiología Aplicada de la Universidad Justus Liebig (Alemania).



Para el estudio se recolectaron 2.664 artículos de basura de más de 2 centímetros de largo en nueve zonas de tres departamentos, durante diciembre de 2021 en la costa Caribe y en la costa del Pacífico en enero y agosto del año pasado. La cantidad de residuos pesó 86 kilos.



A excepción de una situada en el municipio de Puerto Colombia, las demás áreas de análisis son rurales y alejadas de bañistas y actividades recreativas: Balboa, Puerto Caimán (2) y Aguamarina, en Atlántico; dos en el Parque Isla Salamanca, en Magdalena; El Morro y en el complejo de la Dirección General y Marítima (Dimar), en Tumaco (Nariño).



Plástico, el más contaminante



Para las zonas estudiadas en Atlántico y Magdalena se suma el río Magdalena. Foto: Cortesía Universidad Simón Bolívar

Las mareas inciden en la llegada de desechos hasta los manglares. Mientras en el Pacífico tiene rangos de 2 a 4 metros de altura, en el Caribe sus niveles llegan hasta 30 centímetros y en algunas temporadas del año alcanza los 2 metros.



Otro factor es la constitución de los bosques de manglar: su red de árboles con arbustos y raíces favorecen la retención de residuos.



Para las zonas estudiadas en Atlántico y Magdalena se suma el río Magdalena, el afluente más extenso del país que recorre 724 municipios, cuya desembocadura deposita unas 16.700 toneladas de materiales en el mar Caribe.



En Tumaco, el comportamiento de la población también contribuye a la contaminación por una inadecuada disposición de residuos sólidos o la baja calidad de rellenos sanitarios.



Según los hallazgos reportados en el artículo “Contenido de la basura de las playas y manglares colombianos: resultados de las costas del Caribe y el Pacífico”, publicado en diciembre anterior en la Journal of Marine Science and Engineering, el 93.6% de la basura acumulada en los sitios estudiados fue el plástico: 94,7% en el Caribe y 89,5% en el Pacífico.



En las siete áreas del Atlántico y Magdalena se hallaron en su mayoría tapas plásticas (10%) y palitos de confite (4,8%). En las dos de Tumaco, predominaron las bolsas (13,5%).



Por tipo, el resto de los residuos más comunes fueron ropa, vidrio, metal, papel, madera procesada y caucho, con una abundancia por metro cuadrado de 1,29 artículos en el Caribe y 1,13 artículos en el Pacífico.



“Los efectos nocivos empiezan por el daño al ecosistema de manglar, pues en el caso del mangle rojo (Rhizophora mangle), especie que predomina en el Caribe, evita que germinen los propágulos que caen al suelo y se pierde la regeneración natural”, explica el profesor de Unisimón, Hernando Bolívar Anillo, Ph.D. en recursos agroalimentarios.



Otra potencial consecuencia es la degradación del plástico, que se convierte en microplástico que puede ser consumido por moluscos que son parte de la gastronomía humana, como la piangua del Pacífico.



El equipo de científicos autores de la investigación recuerdan a las autoridades ambientales la importancia de cumplir la normativa sobre los plásticos de un solo uso, implementar programas de educación ambiental y disposición de residuos por parte de turistas, comerciantes y habitantes de zonas costeras, y tener en cuenta que las campañas de limpieza de playas no son aplicables para manglares, en especial en futuros proyectos ecoturísticos.