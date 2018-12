Lluvia de críticas contra el esquema de seguridad de 'Fito' Acosta

Fuertemente cuestionado ha estado en las últimas horas el empresario barranquillero Adolfo 'Fito' Acosta, cuyo secuestro, a finales de agosto pasado, despertó suspicacias en la ciudadanía, luego de que apareciera por sus propios medios en un taxi que lo transportó a hasta su casa, ubicada en la capital del Atlántico.

Ahora, las críticas contra Acosta, conocido también por las excentricidades que deja ver en sus redes sociales, entre ellas, la adquisición de un Lamborghini, tienen que ver con la asignación de un esquema de seguridad que le provee la Unidad Nacional de Protección (UNP).



La denuncia la hizo pública José Humberto Torres, quien tomó la vocería a nombre de varios defensores de derechos humanos y sindicalistas, confirmó que Acosta cuenta con dos camionetas blindadas y seis escoltas.



Para Torres, ese tipo de herramientas para fortalecer la seguridad de una persona, deben ser suministradas por la UNP a aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos para adquirirlos.



“Han asesinado a más de 100 líderes sociales durante este año y no han tenido protección y hoy nos encontramos en la Unidad de Protección a una persona con posibilidades para contratar su propio esquema, pero lo adquiere sin colocar un peso”, sostuvo el abogado José Humberto Torres.



Para Torres, el empresario no hace parte de ninguna de las poblaciones que podrían aplicar a obtener un esquema de ese tipo por parte de la UNP.



“La Unidad Nacional de Protección tiene como propósito proteger a altas personas del Estado, funcionarios públicos, dirigentes sindicales, sociales y defensores de derechos humanos. Pero en ninguna de las poblaciones objetos de los beneficios de la protección aparece personas de la naturaleza del señor 'Fito' Acosta”, sostuvo.



Los cuestionamientos también provienen de personalidades como Giovani Gallo, presidente del sindicato de la UNP, quien catalogó el beneficio del que goza el empresario como una “vergüenza”.



“Esto dista mucho que tenga la posibilidad de entregar este tipo de recursos y la situación que se vive en el interior de la UNP”, manifestó Gallo.



El jurista Torres aclaró que en ningún momento está en contra de que la gente tenga protección, sino de las circunstancias del caso de Acosta que, a su juicio, no son claras.



“Pido a las autoridades que el tema sea revisado”, aseguró. Sobre el secuestro vivido por Acosta, aún no han sido aclarados muchos aspectos.



Por el momento, Acosta no se ha pronunciado sobre los cuestionamientos a su esquema de seguridad y las circunstancias en las que lo obtuvo.

BARRANQUILLA.