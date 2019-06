Hoteleros ‘decretan’ una crisis ante baja ocupación

Como un “problema de ciudad” catalogó el empresario hotelero, Edgardo Tomás Jaramillo, el hecho de que el promedio de la tarifa de un hotel cinco estrellas en Barranquilla cueste 50 dólares (160 mil pesos), debido a la baja en precios que el sector se ha visto en la necesidad de implementar para hacerle frente a la crisis que lo golpea, cada vez, más ante la carente ocupación.

En momentos en los que el gremio hotelero de la ciudad se ha reunido, en lo que denominó como un ‘comité de crisis’, con el fin de intentar frenar la sobreoferta de hoteles y la demanda que no crece como se esperaba en la capital del Atlántico, el empresario insistió en que la situación es preocupante ya que de 450 camas que se tenían en 2009 se pasó a 3.500 en la actualidad.



“Eso significa que la oferta ha crecido siete veces más, un 700 por ciento, pero pese a los logros en materia de ocupación gracias al esfuerzos de promoción de nuestros gobernantes, no es suficiente la demanda y los precios de las tarifas están más bajos hasta 40.000 pesos con respecto a las del 2009, antes de que llegaran las cadenas internacionales a la ciudad”, advirtió.

La situación pasa por un debate intenso en el que, incluso, y sin tener mucho eco, agremidos a Cotelco y Asotelca, han pedido al Concejo Distrital que se busque la manera de congelar futuras licencias de construcción a empresarios que quieran levantar más hoteles.



Mario Muvdi, presidente de Cotelco, ha insistido en que mientras la ocupación su supera el 50 por ciento, la sobreoferta de habitaciones y camas, la informalidad y la parahotelería golpean fuertemente a la actividad hotelera.



“La ocupación no crece al mismo ritmo de la oferta y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de más infraestructura”, dijo el dirigente gremial.



En lo anterior han coincidido varios empresarios del sector. Edgardo Tomás Jaramillo, por su parte, insistió en que el problema también le genera una mala imagen a la ciudad en el exterior, ya que no se ve con buenos ojos que un hotel cinco estrellas tenga una tarifa por el orden de los 50 dólares cuando el promedio en la región es de 90 y 110 dólares.



“Lo que parece que es bueno no es tan así ya que nos deja con mala imagen fuera del país cuando los gremios salen a vender la ciudad. Además, no se tiene en cuenta que aquí tenemos unos costos de operación muchos más altos que los que tienen los hoteleros en el interior del país. Aquí se ve un incremento en los servicios públicos como la energía más cara del país y con agravantes como la sobretasa de la energía que el presidente Iván Duque prometió exonerar”, reiteró.



La crisis también tiene que ver, según denuncias de los empresarios, con la parahotelería, que ha llegado a ofertar en la informalidad hasta 1.000 habitaciones teniendo en cuenta que “no pagan IVA, ICA y sus mecanismos de empleabilidad no son a través de redes formales”. Los empresarios hoteleros viene advirtiendo, cada vez con más fuerza, que la situación terminará acabando con más de 1.000 empleos calificados y cualificados.

Barranquilla