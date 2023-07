Desde Barranquilla, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "no está funcionando".



Cabello dijo que el Inpec realiza traslados, sin embargo, no está cumpliendo la misión de garantizar vigilancia y seguridad dentro de los centros carcelarios.

Razón por la cual cuestionó a la institución, ya que por esa falta de seguridad es que mejora cometiéndose delitos como las llamadas para extorsionar e intimidar al comercio en Barranquilla y municipios del área metropolitana.



La jefa del Ministerio Público dijo que falta mano "dura", la misma que tendrá que ejercer la Procuraduría .



“Hay que ser más duros y evitar que entren los celulares y que los narcotraficantes o que los criminales puedan actuar desde las cárceles”, dijo.



Añadió que “cuando son trasladados, lo que hace es que en el nuevo centro carcelario se haga lo mismo, se le entreguen los celulares y operen las extorsiones, operan las consignaciones. Uno no entiende cómo extorsionan y dan cuentas bancarias, cuentas de ahorro, e inclusive utilizando Nequi”.



Estas declaraciones llegan días después de que el mandatario de los barranquilleros, Jaime Pumarejo, dijera que ante la falta de control en las cárceles, los encargados de esa tarea se están volviendo cómplices de delitos, extorsiones y de atentados homicidas.



“Si no van a cumplir con su mandato legal pues liquidamos esa institución que no cumple con lo único que tiene que hacer: cuidar a los presos y asegurar que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, subrayó.​

Le preocupa el empoderamiento de las bandas criminales

La procuradora pidió la intervención de las autoridades del orden nacional, quienes deben asumir su responsabilidad para evitar que la cultura del narcotráfico se vuelva a tomar los territorios.



“Estamos regresando a aquellas horribles noches en que el hampa dirigía el país. Preocupa muchísimo pensar que vamos a volver a las épocas de las narcociudades”, aseguró haciendo relación a la masacre de tres personas en Villa Campestre.



La procuradora indicó que es evidente que existe un desbordamiento de la capacidad de las autoridades locales y una percepción de impunidad por parte de la ciudadanía en general.



En el mes de junio, Barranquilla registró 32 casos de homicidio, a los que se suman 19 ocurridos en el municipio de Soledad.



Cabello Blanco se reunirá en los próximos días con el fiscal general Francisco Barbosa, para analizar la compleja situación de inseguridad, de la que hacen parte homicidios, extorsiones y hurtos en Barranquilla y el área metropolitana.



,El próximo 6 de julio, se realizará la tercera mesa seguridad, para verificar el avance y cumplimiento de las diferentes entidades responsables frente a los fenómenos de criminalidad alertados.

