Más comparendos y cierre de locales por no cumplir con cuarentena

Al entregar el balance de la jornada de este miércoles, la alcaldía de Barranquilla reportó más de 40 comparendos impuestos por incumplimiento del 'pico y cédula' y el cierre de siete establecimientos comerciales porque estaban atendiendo público dentro de los locales, práctica que no está permitida.

Los operativos se cumplieron en los sectores de Barranquillita, El Boliche y Paseo Bolívar, en el centro de esta capital, en horas de la mañana, y en establecimientos comerciales de la localidad de Riomar durante la tarde, al norte.

Entre los negocios afectados por la medida se encuentran almacenes de textiles y una papelería localizados en la calle 33 con carrera 43, un restaurante de comidas rápidas ubicado en la calle 93 con carrera 46 y un lavadero de autos en la calle 88 con carrera 65.

Igualmente, fueron sancionados 8 vendedores del centro de la ciudad, que no estaban registrados en el censo de 2005 y no se encontraban en los días autorizados para movilizarse, según su documento de identidad.



"Hemos visto a muchas personas con tapabocas guardados en los bolsillos y no dándoles el uso adecuado", dijo el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón.



“Hemos recibido mucha información sobre establecimientos de comercio que no deben estar abiertos y están violando el decreto de aislamiento”, dijo El secretario distrital de Gobierno, Clemente Fajardo, al agradecer a la comunidad por reportar estos casos.



Cabe recordar que solo la Policía ha colocado en el área metropolitana de Barranquilla unos 16 comparendos, entre el 25 de marzo y la fecha, de estos más de 11 mil son en la capital del Atlántico.

