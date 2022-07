Una ola de homicidios vive por estos días Barranquilla y su área metropolitana y la cual tiene a las autoridades en máxima alerta.



El mes de julio aún no ha terminado y ya se han reportado alrededor de 53 homicidios. Soledad y Malambo son los municipios con mayor número de casos.

En Soledad, en lo que va corrido de este mes, se han reportado 19 casos de violencia, mientras que en Malambo, la cifra es de 10.



En Barranquilla, se han registrado 23 muertes violentas, uno de ellos, abatido por la Policía Metropolitana.



La mayoría de los sucesos se deben, según las autoridades, a retaliaciones entre bandas.

"¡Que se pongan las pilas!": llamado de Pumarejo a Policía



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hizo un llamado a las autoridades judiciales por los últimos casos de asesinatos en la ciudad y su área metropolitana.



El mandatario se refirió a la muerte del conductor del bus de Coolitoral, José del Carmen Hernández Padilla. Aseguró que no había llamadas extorsivas a la empresa y no se habían recibido comunicaciones intimidatorias.



Sin embargo, aclaró que no sé tiene indicios de extorsión "pero no se ha descartado" este delito.



Pumarejo dijo que en la ciudad se había venido presentando una reducción de los homicidios durante las últimas semanas, "pero estos hechos nos ponen a trabajar el doble. El llamado es a la Policía a que se pongan las pilas".



Agregó que "necesitamos mayor contundencia, mayor compromiso y que los barranquilleros, más allá de Ios resultados se sientan tranquilos".

