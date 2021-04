Crece contagio de covid-19 en edificios de Barranquilla

Ciudad Caribe, es un conjunto habitacional en el suroccidente de Barranquilla, que cuenta con 1.259 unidades residenciales, en donde se estima que el 40 por ciento de las familias que los habitan están contagiados de covid-19.



La situación de este conjunto es la misma que se está viviendo en muchos edificios de esta capital y su área metropolitana.

La Lonja de Propiedad Horizontal ya prendió las alarmas y pidió al Distrito intervenir de manera urgente, para frenar la propagación del virus al interior de estas propiedades privadas.



Según Silvia Padilla, directora del gremio, aseguró que de los 560 edificios adscritos a la Lonja el 80 por ciento tienen casos positivos.



La situación se genera por la violación a todos los protocolos de bioseguridad en las zonas comunes de estos edificios, como canchas, piscinas y salones comunales.



Lo complicado, explica Padilla, es que por ser propiedad privada, las autoridades distritales no toman acciones al interior de estos conjuntos.



“La Ley seca y el toque de queda son medidas que rigen para la calle, pero en los edificios esas normas no se cumplen”, dijo Padilla.



La líder gremial aseguró que muchos administradores de conjunto se han contagiado tratando de poner orden, y lo más dramático es que han llevado la enfermedad a sus casas e infectado a sus familiares.



Padilla está pidiendo al Distrito que interceda y aplique medidas que obliguen a los habitantes de estos apartamentos a cumplir con las normas de seguridad y aprendan a convivir con estas condiciones que imponen el covid-19.

BARRANQUILLA

