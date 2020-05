Crean un modelo de respirador artificial a bajo costo

“En el momento que se dio la crisis nos dimos cuenta que los ventiladores estaban escasos y era un elemento fundamental para la emergencia”, expresa el ingeniero mecatrónico Pablo Bastidas, quien junto a cuatro profesionales más se unieron para crear un nuevo prototipo de respirador artificial.

Se trata de ‘Vent Life’, modelo innovador de respirador artificial, ‘made in Barranquilla’, diseñado por Agustín Pedroza, administrador de empresas; por el biomédico Jair Salcedo; José Hernández, ingeniero mecatrónico, y José Colomo, ingeniero electrónico.



El proyecto, que nace con el objetivo de ayudar en la atención médica de los pacientes con covid-19, se caracteriza por su bajo costo en el mercado, y está en el proceso de obtener la autorización del Invima para que otros prototipos sean construidos.



Durante un mes y medio, con mucho ingenio e innovación, los creadores del respirador fueron recursivos en la construcción del equipo con el desarrollo de nuevas piezas.

El prototipo monitorea los tres modos de ventilación. Foto: Archivo Particular

A diferencia de otros modelos, este prototipo no cuenta con un ambu (dispositivo inflable de respiración manual). Está compuesto por tres electroválvulas, múltiples piezas estructurales y un sistema electrónico que permite el control de la respiración en el paciente.

“La máquina monitorea tres modos de ventilación. Está el controlado que proporciona el aire al paciente en coma; el modo asistocontrolado es cuando el ventilador sigue el ritmo de la respiración del paciente y la ventilación espontánea es para cuando la persona ya está mejor pero todavía no puede respirar bien. El Ambu no soporta los 14 días para controlar la respiración del paciente, este sí”, explica Agustín Pedraza sobre las funcionalidades de ‘Vent Life’.



Antes de ser presentado al Invima, el modelo de ventilación fue visto por especialistas de la salud, quienes verificaron que cumple con los requerimientos para asistir a un adulto con covid-19 y dieron el visto bueno. Se estima que el nuevo modelo sea certificado entre 60 y 80 días.



La creación del prototipo es el resultado de un trabajo colaborativo, que ahora busca tener el apoyo del sector público o privado por que “el objetivo de esto es ayudar y llevarlo al ámbito social, la idea es aportar a la comunidad y ¿por qué no, a todo el país”, enfatiza el ingeniero Pablo Bastidas.

MAIRA ARENAS SERPA

Para EL TIEMPO Barranquilla