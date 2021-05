Covid-19: Llegó el turno de vacunar  a mayores de 55 en Barranquilla

Este fin de semana comenzó la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 en Barranquilla para atender, únicamente con agendamiento, a toda la población entre 55 y 59 años, y para aquellas personas con enfermedades crónicas que se encuentran en el rango de edad entre los 50 y 59 años.



El agendamiento para la fase 1 de la etapa 3 de vacunación se llevará a cabo por parte de las EPS, con lugar, fecha y hora asignada, para la aplicación del biológico en cualquiera de los más de 70 puntos habilitados en la ciudad.



La población mayor de 50 años que podrá acceder a la vacuna son aquellos pacientes que presentan comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, isquémica aguda del corazón, insuficiencia cardiaca y renal, las arritmias cardiacas, cáncer, VIH, tuberculosis, EPOC, asmas y obesidad grado 1, 2, y 3.



Además, las personas que están en lista de trasplante de órganos vitales y pacientes trasplantados de órganos vitales, desórdenes neurológicos, síndrome de Down, esquizofrenia, autismo, trastorno bipolar y otros trastornos mentales.



Esta población con comorbilidades debe estar en la cuenta de alto costo a través del sistema de salud; además deben actualizar sus datos en el portal Mi Vacuna y esperar la llamada de la IPS que la asignará la cita para que acuda al punto de vacunación.​

Nuevos puntos de vacunación

Para fortalecer el proceso de vacunación en Barranquilla, el Distrito, en alianza con la Universidad Simón Bolívar, dio apertura a un punto de vacunación en las instalaciones del teatro José Consuegra Higgins, ubicado en la calle 58 No. 54-59.



También en la sede de la Cruz Roja, los cuales se suman a los más de 70 puntos habilitados por la Alcaldía para la atención en jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



BARRANQUILLA