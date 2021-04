La dramática identificación de cuerpo sepultado por error en Atlántico

Después de una serie de intentos infructuosos, este miércoles fue posible la exhumación para identificar el cuerpo de Carmen Alicia Varón Olarte, hermana del exsenador Mario Varón, quien había sido sepultada por error en Puerto Colombia (Atlántico).

(Lea también: Cuatro de sus hermanos murieron de covid y un cuerpo desapareció)

La señora Carmen Alicia se convirtió en la última de los cuatro hermanos Varón Olarte que han fallecido por covid-19 entre diciembre y abril. Pero la entrega equivocada del cadáver profundizó el dolor de sus seres queridos.



Un allegado a la familia alertó de la anómala situación que estaba sucediendo el pasado domingo en Jardines de La Eternidad, pues sus exequias se debían realizar en Los Olivos. Además, el nombre de la lápida tenía rotulado el nombre de Carmen Alicia Márquez.



Pese a las inconsistencias, según denunció la familia encabezada por el exsenador, el acto se llevó a cabo. Al día siguiente, la hija de la víctima, otros seres queridos y personal de la Clínica General del Norte, de Barranquilla, arribaron a identificar el cuerpo, pero la funeraria se opuso.



De acuerdo con el secretario de Gobierno municipal, Leonel Morrón, Jardines de la Eternidad impedía el procedimiento por falta de una orden judicial, aunque “se trataba de un desorden administrativo”, expresó el funcionario.

(Le puede interesar: La biblioteca de un barrio en Barranquilla que lucha por no cerrar)

Acción de tutela

No fue fácil, fue algo muy doloroso, ella estaba en una bolsa FACEBOOK

TWITTER

Por lo anterior, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia admitió la solicitud y ordenó “las diligencias necesarias para el reconocimiento del cuerpo que reposa (…) en el campo santo, a fin de determinar si el mismo corresponde a Carmen Alicia Varón Olarte”.



Por su parte, la sobrina de Varón Olarte, Alicia Gutiérrez, describió a EL TIEMPO lo doloroso que fue este proceso y a la vez la sensación de tranquilidad tras confirmar que efectivamente se trataba de su familiar.



“Nos fuimos para allá a hacer la exhumación. Otra vez Jardines quería dilatar 24 horas más, pero el personero dijo que la solicitud del juez era de carácter inmediato. No fue fácil, fue algo muy doloroso, ella estaba en una bolsa”, relató Gutiérrez.



Visiblemente afectada, la mujer insistió en que estos hechos no pueden volver a ocurrir y recordó el caso de la enfermera Marilyn Pérez, cuyo cuerpo no aparece tras extraviarse en un proceso parecido, en Barranquilla.

BARRANQUILLA

Más contenidos de Colombia:

- Conmoción por cruel asesinato de dos menores de edad en Quibdó

- ‘Así sobreviví a una puñalada, al subir a cerro de Cali con mi esposa'

- 'En Medellín no podríamos hablar de una estabilización de contagios'