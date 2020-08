Decretan aislamiento preventivo en Soledad hasta el 1 de septiembre

Debido a la actualidad del covid-19 en Soledad (Atlántico), La Alcaldía expidió el decreto 220 que mantendrá en el municipio el aislamiento preventivo hasta el 1 de septiembre y permitirá la reapertura de sectores de la economía retrasados desde junio, mediante pilotos graduales, a partir del 3 de agosto.

(Lea también: Familia amenazada de muerte tuvo que ser evacuada en helicóptero)

Siendo así, a partir de este lunes se permitirá la reapertura gradual de las actividades inmobiliarias; el 6 de museos y bibliotecas; el 11 de centros comerciales; el 13 de peluquerías y el 18 de agosto actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.



En cuanto a la ley seca, el Decreto 220 precisa que durante los fines de semana queda prohibido el expendio y/o venta y consumo de bebidas embriagantes y/o alcohólicas, desde los viernes a las 8:00 p.m. hasta los lunes a 5:00 a.m. o martes hasta la misma hora cuando el lunes sea festivo.

En el caso de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto, para este fin de semana, la ley seca inicia el jueves 6 de agosto a las 8:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 10 de agosto.



El toque de queda aplicará del 1 de agosto hasta el 31 de agosto de la siguiente forma: lunes a viernes desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Mientras que los fines de semana, toque de queda es continuo desde las 8 p.m. del viernes hasta las 5 a.m. del lunes, o martes si el lunes es festivo.

(Le puede interesar: Frente al covid-19, las EPS hacen mal casi todo: Alcalde de Cali)

Con respecto al viernes festivo 7 de agosto: el toque de queda inicia el jueves 6 de agosto, a las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 10 de agosto de 2020. No obstante, se permitirá la salida el sábado 8 de agosto, mediante la medida de ‘pico y cédula’ a las personas que los números de su cédula terminen en 8 y 9, desde las 5:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.



La medida de ‘pico y cédula’ se mantendrá de dos dígitos; permitiendo la salida de las personas, cuyos últimos dígitos terminen en 0 y 1 los lunes; el 2 y 3 los martes; 4 y 5 los miércoles; 6 y 7 los jueves y para los viernes 8 y 9.

#SoledadTeProtege | El alcalde @rodolfo_ucros expidió el Decreto 220 en el que se expresan las nuevas medidas para afrontar la pandemia del Covid-19. pic.twitter.com/CJQMpm4KwO — Alcaldía de Soledad (@soledadalcaldia) August 1, 2020

En lo que se refiere al transporte queda prohibido, de forma transitoria, hasta el 10 de agosto de 2020, el transporte de acompañantes y/o parrilleros en los vehículos tipo motocicletas, cuatrimotos, motocarros y mototriciclos.



Cabe recordar que el transporte doméstico por vía aérea quedó suspendido mediante el Decreto nacional número 1076 de 28 de julio de 2020.

(Le recomendamos: El pereirano que representa a los jóvenes colombianos ante la ONU)

De acuerdo con el alcalde del municipio, Rodolfo Ucrós, a partir del 15 de agosto se evaluará la posibilidad de implementación de planes piloto para la reactivación de vuelos nacionales o domésticos en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, dependiendo de los resultados del comportamiento epidemiológico presentado por la Secretaría de Salud municipal, en coordinación con el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico.



“En comparación con el mes de junio, en julio el porcentaje de fallecidos se redujo en un 46 por ciento. Además, es satisfactorio que el número de recuperados vaya en ascenso, ubicándose en un 75 por ciento. Y del total de casos de contagio registrados, solo se encuentre activo el 20 por ciento”, manifestó el mandatario.

BARRANQUILLA