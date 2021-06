Covid-19 comienza a bajar en mayo, tras terrible abril en Barranquilla

Después de superar la embestida del tercer pico de la pandemia, que tuvo lugar en abril como el peor mes desde que llegó el covid-19, Barranquilla encontró en mayo el inicio paulatino de su recuperación.



En cifras totales, la capital del Atlántico contabilizó en el quinto mes del año, que terminó este lunes, 21.651 nuevos casos y 937 muertes por el coronavirus.



Pero entrando a los números más detallados, se encuentra que el día de mayo con más contagios fue el sábado el primero, con 1.314 casos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS). Aquella vez, se reportaron 18.022 nuevos casos en el país.



(También: Campaña para frenar el robo de energía eléctrica en Barranquilla)

Como si fuera poco, el sábado primero de mayo también fue el día con más decesos en el mes, con 67 personas reportadas (495 en Colombia), extendiéndose así el duro golpe que recibió la ciudadanía en abril.



Desde entonces, las cifras en la ciudad se presentaron con tendencia a la baja. Los contagios no volvieron a superar los 1.160 casos y, en el ámbito de las muertes, estas no pasaron de 52.



De hecho, en la tercera semana de mayo (17 al 23), la ciudad dejó de registrar miles a contar centenares de casos. En ese periodo, se tuvo el día con menos contagios: 170, el martes 18 de mayo. Ese día se reportaron 13.137 casos a nivel nacional.



(No deje de leer: Mejoran las cifras de desempleo en Barranquilla)

Facebook Twitter Linkedin

Barranquilla inició la vacunación contra el coronavirus para mayores de 50 años. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Adicionalmente, ocho días después llegó la jornada con menos personas fallecidas en Barranquilla: 11, el miércoles 26. Aquella vez se registraron 514 decesos en el país.

Bajó el promedio mortal



(Lea: Comunidades wayuu rechazan asesinato de perrita con vidrio molido)



Estas cifras se dan en el Distrito en paralelo con las manifestaciones que se han convocado desde hace un mes en el marco del paro nacional 2021, un hecho que tiene preocupados a las autoridades sanitarias y personal de salud.



La preocupación radica en las innumerables aglomeraciones que se han registrado desde el pasado 28 de abril, por las marchas y los plantones, en rechazo a las políticas del gobierno nacional.

Entonces que estamos en un franco descenso, no. Las urgencias y las salas de hospitalización permanecen ocupadas con pacientes, entonces sigue existiendo circulación de casos FACEBOOK

TWITTER

Para los manifestantes, el coronavirus pasa a un segundo plano, aunque las convocatorias las realizan solicitando el uso de los elementos de bioseguridad.



Afirman temer más a las decisiones gubernamentales que al covid.



Precisamente fue en este mes cuando la Clínica El Prado informó que el joven Cristian Barrios, quien había resultado gravemente herido por el impacto de un chorro de agua del Esmad en una de las protestas, había dado positivo por coronavirus. Por fortuna, lo superó.



Por lo anterior, y analizando otros indicadores epidemiológicos, la Gobernación del Atlántico decidió empezar a flexibilizar las medidas de toque de queda y ley seca en los municipios, incluyendo los del área metropolitana.



A este anuncio le siguió las medidas de la Alcaldía Distrital: primero ajustaron lo establecido por un horario más tarde, luego dejaron el toque de queda solo los fines de semana y finalmente el pasado viernes levantaron totalmente.

Análisis del especialista

Para el infectólogo Jesús Tapia García, un franco descenso no ha existido y no han dejado de aparecer casos, al igual que el número de fallecimientos, aunque sí en menor proporción que abril, cuando la ciudad tuvo picos máximos de contagios y mortalidad.



“Entonces que estamos en un franco descenso, no. Las urgencias y las salas de hospitalización permanecen ocupadas con pacientes, entonces sigue existiendo circulación de casos”, dijo el especialista.



(También le puede interesar: Atropellaron y arrastraron a mujer trans frente a un CAI de Cartagena)



Analizando la mortalidad, el infectólogo agregó que siguen falleciendo personas mayores de 70 años, cuando ya este grupo etario debería estar vacunado. Por ello, pidió hacer énfasis en la renuencia que hay frente a la vacunación en este sector.



Con respecto al tema de la reapertura de la economía en medio de la actualidad del covid, Tapia señaló que es muy sensible, debido a que Barranquilla, Atlántico, el Caribe y muchas regiones del país tienen unos elevados índices de pobreza.



“El tener cierres o limitaciones de la movilidad afecta la economía. Acá queda hablarle a la población e insistirle en el lavado de manos, en el uso del tapabocas, el distanciamiento, que son las medidas que han demostrado efectividad, sumándole la vacunación”, manifestó.



Tapia insistió en la importancia de la vacunación a medida que se vayan cubriendo más etapas del plan nacional, toda vez que será una de las maneras de prevenir el contagio, ante la permanencia de esta patología por “un largo tiempo”.



(Le recomendamos leer: El Tayrona cerrará a partir del 1 de junio)

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez