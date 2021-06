Críticas por aglomeraciones sin tapabocas en rumbas de Barranquilla

La primera instrucción que dieron las autoridades de salud en Barranquilla para permitir la reapertura de restaurantes, estaderos, discotecas, y billares, entre otros, fue mantener medidas como el distanciamiento social mínimo de un metro y un aforo del 25 por ciento.



Esta recomendación y advertencia al parecer fue la primera que olvidaron muchos barranquilleros, que salieron este puente festivo a reencontrarse en esos lugares emblemáticos para la rumba y goce, como si el covid, que los mantuvo encerrados por varios meses.



El Distrito dio luz verde a estos establecimientos comerciales, gracias a unos indicadores positivos que reúne la ciudad en el tema del coronavirus. La ciudad busca recuperar unos 50 mil empleos perdidos durante la pandemia.



Las quejas, denuncias y reparos no se hicieron esperar a través de las redes sociales por ciudadanos indignados y testigos de las aglomeraciones y violación clara y flagrante a las normas de bioseguridad en muchos de estos lugares.



Según el Ministerio de Salud en Barranquilla se reportaron, en las últimas 24 horas, 374 nuevos casos de covid-19 y nueve fallecimientos.



Solo en un breve recorrido el sábado por la noche en sectores como la carrera 21, suroccidente, donde se encuentran reconocidos estaderos de salsa, para comprobar las denuncias sobre las violaciones a todas las recomendaciones.



“El virus no se ha ido, pareciera como si el mundo se fuera acabar y esta fuera la última noche, en donde toca beber y bailar desenfrenadamente”, dijo un profesor residente en el barrio San José.

Para el sociólogo Guillermo Mejía, estas reacciones sociales tienen una explicación. "La apertura de estados, bares y discotecas luego de tantas restricciones, por demás necesarias, crea un desbordamiento emocional en correspondencia con nuestra cultura e interacción con los símbolos de identidad. La ansiedad y deseos reprimidos en torno al goce crea lo que la sociología considera el síndrome de la esperanza tardía".



El mismo ambiente de fiesta sin ningún tipo de distanciamiento se vivió en el boulevard Simón Bolívar, sur oriente, donde se encuentran un buen número de billares y estaderos de música afroantillana.



Algunas tiendas de barrios como Recreo, Lucero, Paraíso y Bellavista, en el centro y norte, se volvieron a llenar en sus terrazas. Personas relajadas olvidaron tapabocas y distancias entre mesa y mesa y se fundieron una sola fiesta.



No fue distinto en restaurantes, donde se vieron filas de personas esperando la entrega de domicilios. Además de congestiones y trancones en las principales arterías de esta capital.



No faltaron las peleas, quejas por ruido y detenidos por la policía, por lo que en las próximas horas se espera el reporte oficial de las autoridades.



BARRANQUILLA