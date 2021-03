Muertes por covid-19 se disparan en Barranquilla y resto del Atlántico

Un nuevo aumento en contagios y fallecimientos relacionados al covid -19 registran Barranquilla y el resto del Atlántico. A partir del 10 de marzo en todo el departamento se han establecido 5.447 casos positivos 94 muertes por causa del coronavirus.

Entre las estadísticas que inquietan a las autoridades de salud, también figuran las 22 muertes que tuvo Barranquilla por causa del virus entre el martes 16 y el jueves 18 de marzo.



Durante el mismo periodo en los municipios atlanticenses los decesos llegaron a 21, siendo el 18 de marzo el día más crítico con 16 casos.



Respecto a las 94 muertes que se contabilizan desde el pasado 10 de marzo, 49 se dieron en Barranquilla y Soledad ocupa el segundo lugar con 20 casos.

"Aunque en Barranquilla tenemos el mayor número de camas UCI por habitantes en Colombia, le pedimos a la gente que no se relaje. La llegada de vacunas nos exige mantener el autocuidado”, señaló esta semana el alcalde Jaime Pumarejo.



De Acuerdo a la secretaria de Salud del Distrito, Barranquilla sigue siendo la ciudad con mayor número de procesamiento de muestras para diagnóstico del virus, al enfatizar que reporta 44.546 pruebas por cada 100.000 habitantes.



“El virus está aquí, no se ha ido. No podemos relajarnos en reuniones sociales y en reuniones familiares. Debemos seguir cuidándonos y controlar las afectaciones tempranamente”, sostuvo el secretario de Salud, Humberto Mendoza.

