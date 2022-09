El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo insistió este martes en las dos soluciones que ha planteado durante los últimos meses para bajar el costo de la energía eléctrica en la costa.



La primer consiste en diferir la opción tarifaria, mediante la cual se calcula el valor total del servicio, para la región Caribe.



Pumarejo explica que esta medida a corto plazo consiste en que los generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y toda la cadena del sector energético amplíe dicha opción tarifaria a 10 o 12 años en vez de a 3 o 4 años.

“Así podemos empezar a bajar las tarifas desde ya, y evitar que se siga empobreciendo la región y restando competitividad a las empresas, un problema que está aquejando a más de 11 millones de habitantes de la región Caribe que necesitan un tratamiento equitativo”, sostuvo.



Explicó, asimismo, que si no se controla el tema de pérdidas, que es el componente de mayor alza para el Caribe colombiano, se va a continuar viendo un alza en las tarifas, porque así está modelado en la opción tarifaria que, “si bien advertimos desde el año pasado y demandamos en el primer semestre de este año, el hecho que la inflación y el Índice del Precio al Productor (IPP) hayan subido tanto ha exacerbado aún más esos modelos, y por eso han sido mucho más altas las alzas”.

Pedido al Congreso de la República

De otro lado, se refirió a que el Congreso de la República debe encontrar la manera de incorporar dentro del presupuesto nacional un componente de inversión en infraestructura eléctrica del Caribe a mediano plazo, con el objetivo de normalizar y mejorar el servicio para, de esa manera, reducir las pérdidas.



Finalmente, el mandatario comentó sobre las más recientes medidas del Gobierno nacional para buscar soluciones a esta problemática: “Sabemos que está haciendo su mejor esfuerzo y que este es un problema heredado, pero cada mes que pasa estamos viendo mayor zozobra en nuestra gente, y por eso necesitamos que el sector energético actúe ya y que no obligue al congreso y al Gobierno a tomar medidas drásticas que no tendrían por qué estar tomando hoy”, Puntualizó.

