La emotiva lucha de una madre para traer a sus hijos de regreso a casa

“No veo la hora de que lleguen”, fue lo primero que se le escuchó este viernes a Gladis Garzón del otro lado del teléfono, para contar la historia de la lucha que libró desde Barranquilla durante un mes por lograr el regreso de sus dos hijos, quienes quedaron represados en Pamplona (Norte de Santander) al momento de decretarse la emergencia sanitaria por covid-19.

Sin necesidad de responder a las sensaciones que le producía saber que lo único que la distanciaba de Nicolás y Julián Leiva Garzón era unas tres horas de viaje, ya esta madre irradiaba felicidad en cada una de las palabras que expresó.



“Ni he dormido, porque uno está pendiente y pensando que en cualquier momento van a llegar. No veía la venida de mis hijos tan cerca y tan rápido en cuanto a los permisos y la contratación del bus. “Fue una lucha de hace un mes que me quitó hasta el sueño”, relató la mujer.



Hace un poco más de cuatro años, Nicolás y Julián se fueron a estudiar Veterinaria y Educación Física, respectivamente; en la Universidad de Pamplona. Visitaban a la familia en vacaciones y luego ellos recibían la visita de sus parientes provenientes de la capital del Atlántico en Semana Santa, época que llama la atención de propios y turistas en este municipio.

Precisamente por ese ambiente tranquilo de la población llevaban una estadía cómoda hasta que la extensión de la cuarentena por la evolución del coronavirus en el país complicó todo, principalmente desde hace un mes con la situación económica de la familia, que impedía estar al día con el pago en la pensión donde residían.



“Allá los muchachos no tenían la posibilidad de cocinar y se la pasaban comiendo pan con gaseosa”, dijo la bogotana, quien agregó que desde el mes pasado empezó a pedir ayuda, revisar trámites y hasta crear un perfil en redes sociales para solicitar apoyo desde el Gobierno Nacional hasta el Departamental.



Garzón agregó que, de no ser por el aspecto económico, hubiese preferido mantenerlos en el municipio norte santandereano, toda vez que allá no se han registrado casos de covid-19, en comparación con Barranquilla, donde hasta el pasado jueves se registraron 692 contagiados.

Detalles del retorno

El pasado lunes, un medio local, hasta donde llegó la solicitud de Gladis, dio a conocer el caso y fue recibido por la Gobernación del Atlántico, desde donde se dispusieron a gestionar el traslado de un total de 18 jóvenes estudiantes.



De acuerdo con la Gobernación, el regreso fue coordinado a través de la Universidad de Pamplona y, posteriormente, se procedió a solicitar los permisos respectivos en el Ministerio de Transporte, gestionando todos los trámites para el traslado humanitario.



Por su parte, la directora del Centro de Bienestar Universitario de la Universidad de Pamplona, Ruby Jaimes, explicó que la institución autorizó la salida de los alumnos para que puedan cumplir con la cuarentena obligatoria en sus lugares de residencia.

“Se estableció el protocolo de seguridad para el desplazamiento del bus hasta el lugar de origen, y Bienestar Universitario verificó la desinfección, el sellado del bus y la valoración médica que certifica que los estudiantes no presentan ningún síntoma”, explicó.



En el bus operado por Expreso Brasilia, el cual fue sellado respondiendo así a las normas de bioseguridad, se equipararon con suficientes alimentos, teniendo en cuenta que durante las 16 horas aproximadamente de viaje ninguno podría salir del vehículo.

El anhelado arribo

En horas del mediodía de este viernes esperan el arribo a Barranquilla de los 18 estudiantes, que solo podrán desembarcarse en la Terminal Metropolitana de Transporte. Allí serán recibidos por la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y un grupo de la Secretaría de Salud, quienes revisarán las condiciones de los estudiantes, además de Gladis, quien preparó en casa una exquisita bienvenida.



“Mis hijos adoran el arroz chino y es lo primero que me piden. El arroz chino ya está listo”, detalló entre risas la mujer, quien añadió que ahora la idea tener menos gastos y pasar el tiempo en familia.

Finalmente, enfatizó en que “esto no acaba” con la llegada de los estudiantes, porque hay muchos en la misma situación que no han podido regresar a casa, por lo que hizo un llamado a las autoridades. “Hay que lograr que salgan los estudiantes que faltan por salir. Que las alcaldías sean conscientes en ayudar”, concluyó.

DEIVIS LÓPEZ ORTEGA

Corresponsal de EL TIEMPO

BARRANQUILLA