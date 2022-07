Debido a las lluvias y los cambios climáticos, los casos de infecciones respiratorias agudas han venido aumentando en el Atlántico.



(Lea también: La millonaria incautación de aletas de tiburón camufladas en Barranquilla)



Por lo anterior, la Gobernación, a través de la Secretaría de Salud, recomendó a las personas que presenten síntomas respiratorios mantener algunas medidas para prevenir los contagios.

Si tienen síntomas respiratorios como tos, moco o malestar general, deben utilizar siempre el tapabocas FACEBOOK

TWITTER

En las últimas semanas, se ha venido presentando un incremento en los casos de covid-19, mostrando en el último reporte del Instituto Nacional de Salud (INS) 470 contagios y dos fallecidos en el Atlántico.



De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, en lo corrido de este año se han reportado 53.297 casos de infecciones respiratorias agudas, de los cuales 18.346 son menores de cinco años. Por lo que hace el llamado a evitar complicaciones en la población de alto riesgo, conformada por los menores de cinco años, mayores de 65 y mujeres embarazadas.



"En este momento, en el departamento del Atlántico estamos en un pico de infecciones respiratorias agudas, es por eso que estamos haciendo un llamado a la comunidad para cuidarnos entre todos. Si tienen síntomas respiratorios como tos, moco o malestar general, deben utilizar siempre el tapabocas", indicó Alma Solano, secretaria de Salud departamental.



Asimismo, la funcionaria recomendó a quienes tengan síntomas respiratorios que, "si pueden quedarse aislados en casa algunos días, es importante hacerlo, o de lo contrario deben salir siempre con el tapabocas".



Insistió en el lavado de manos frecuente. "Cada vez que salgan de las casas o que lleguen a algún lugar tienen que lavarse las manos para prevenir la infección. Solo si guardamos estas medidas, como el uso de tapabocas o lavado de manos frecuente, podemos protegernos contra estas enfermedades".



(Además: Comercio de Barranquilla retomaría medidas de bioseguridad por el covid-19)

Reconozca los síntomas de infecciones respiratorias

Los síntomas generales de las infecciones respiratorias agudas son la tos, congestión nasal, fiebre y malestar en el cuerpo. Los padres de familia deben identificar los signos de alarma en los niños menores de cinco años para evitar complicaciones.



"Es importante que acudan a un centro asistencial, si el niño menor de cinco años presenta fiebre superior a 38,5 grados, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del apetito, vómito, decaimiento, ataques o convulsiones", puntualizó Solano.

Panorama del covid-19 en el departamento

En los casos de coronavirus, no hay un aumento significativo en las hospitalizaciones y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el departamento.



Según el último reporte, hay 11 personas hospitalizadas, dos en Unidad de Cuidados Intermedios y una en UCI.



Finalmente, la Secretaria de Salud manifestó que las personas que no se han vacunado contra el coronavirus deben utilizar siempre el tapabocas para que no sufran contagios con complicaciones.



"Sino están vacunados contra el coronavirus, hay que usar el tapabocas en todos los espacios. Las personas mayores de 60 años deben ponerse la segunda dosis de refuerzo, porque es fundamental para protegernos", indicó la funcionaria.



BARRANQUILLA

Más noticias:

- Video: saquean camión de cerveza que se accidentó en Cauca

- En canoas, así acuden a estudiar niños en zona rural del Magdalena

- Indignación en Tibú por funeral de un miembro del Eln en plena vía pública