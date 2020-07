‘En Barranquilla se necesita que la Supersalud venga y actúe’

La situación por el coronavirus en Barranquilla y el Atlántico es crítica, diariamente se reportan entre los municipios y la capital del departamento un promedio 800 casos de contagio y la cifra de personas que han perdido su lucha contra este mortal virus es la más alta del país.



El médico infectólogo barranquillero Jesús Tapias, que labora con varias entidades de salud de la región, explica que entre las causas que ha llevado a Barranquilla a tener 21.134 contagiados, solo el jueves se reportaron 971 casos nuevos, que han cobrado la vida de 1.224, están la alta ocupación del sistema hospitalario y el deficiente acompañamiento de las EPS, que dilatan hasta 15 días la toma de las muestra, y el seguimiento a los pacientes que necesitan un tratamiento en cama

“No tenemos una buena atención primaria, esto es lo que lleve a que se compliquen los pacientes y por ende la alta mortalidad que tenemos”, sostiene Tapias quien asegura que en la ciudad el problema radica en las fallas que se presentan en la atención primaria y el acompañamiento de las EPS. “Aquí la culpa no toda es de la alcaldía, aquí todos tenemos un asegurador EPS al que pertenecemos y que debe velar para que nos haga la prueba si nos la ordenan, nos atiendan adecuadamente y eso no está sucediendo. Tenemos EPS que tienen colapsado su servicio y no hacen nada por aumentar la capacidad de atención”.

Como si fuera poco a estos factores de negligencia se suma la indisciplina social, en sectores como el suroriente y sur occidente de la Barranquilla, que es dónde encuentra el sector con más contagio. En la Ciudadela 20 de Julio, con 342 casos, es el barrio con más muertos; El Bosque con 54 víctimas. Aquí las personas desatiende de manera permanente los llamados de las autoridades a mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social y la el uso de tapabocas, además de incumplir la orden de mantenerse en casa.



Tapia explica que fenómenos como estos reflejan la brecha social que existe en la ciudad, ya que en esta zona es donde se encuentran los sectores con más problemáticas sociales de Barranquilla.



“La gran mayoría de sus habitantes son las que viven del rebusque diario y es casi que imposible decirle a una persona de estas condiciones decirle que no salga de casa. Es cuestión de supervivencia”.

Mejora el panorama

Sobre el alto número de contagios que presenta la ciudad, Tapias también explica que Barranquilla es una de las ciudades que más pruebas ha hecho en el país. “Si haces un mayor número de pruebas vas tener número de casos”.



Según la Estimación del Número Reproductivo Efectivo, del Instituto Nacional de Salud (INS), la tasa de contagio de la ciudad, que llegó a ser de 4 (en el peor momento, cada portador contagiaba a cuatro personas), está hoy en 0,58 con corte a 3 de julio.



El secretario distrital de Salud, Humberto Mendoza, sobre el reporte de covid-19 dado a conocer el jueves por el INS, destacó que estos datos reflejan que se está actualizando la información de casos. Barranquilla, con 971 casos, 623 de ellos, es decir el 64%, corresponden a periodos anteriores al mes de julio. Y de los 348 casos restantes, el 36% corresponde a los últimos 14 días. “Hay una disminución de los fallecimientos, 33 con una tendencia desde el 26 de junio a la disminución”.



La ciudad fue declarada en la alerta naranja, porque la capacidad hospitalaria estaba siendo rebosada por la demanda. La ocupación de UCI, que históricamente era de un 85 por ciento, llegó a estar por encima del 90 por ciento. Hoy la ocupación es del 73 por ciento. Y las remisiones a través del Centro de Regulación de Urgencias, que llegaron a ser de 29 por día, están en 9 diarias.



“Las condiciones están dadas para bajar a la categoría de alerta amarilla”, aseguró el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, quien sostiene que la ciudad comenzó a ganarle la batalla a la pandemia además de confiar que Barranquilla sería la primera ciudad capital de Colombia en alcanzar el pico de la pandemia y la primera en empezar a salir de él.

Toque de queda en Barranquilla Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

Algunas advertencias

Tapia insiste en que en Barranquilla se necesita que la Supersalud venga y actúe, ya que no se ha pronunciado sobre el mal servicio de las EPS en la pandemia. “Mucha gente está muriendo por franco déficit de atención de los aseguradores. Y a esto súmale también los pacientes del regímenes especiales que también están viviendo un calvario porque están limitados a un prestador en la ciudad el cual está colapsado”.



El especialista en salud recomendó masificar el tema de los oxímetros de pulso, que permite identificar falta de oxígeno a tiempo, lo que permitirá tratar a tiempo a los pacientes así evitar llevarlo a la ventilación mecánica.



Y sobre la apertura del sector comercial, que se comenzará a dar en esta capital desde este 21 de julio, advierte que esta debe ser un proceso gradual y que los negocios que van abrir cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. “Esto debe ser de una manera progresiva para que no tengamos rebrotes ni situaciones que lamentar”, sostiene.

