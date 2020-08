Médico barranquillero venció al coronavirus tras 62 días contagiado

Luego de seis exámenes y de 62 días de encierro, el médico Iván Manajarrez recibió este lunes la prueba que certifica que ya no es positivo de covid-19.



"Ya yo estaba asustado. Me decía: carajo esto no es normal como puede ser que esa enfermedad no se me quite", fue la reacción que le entregó a EL TIEMPO este martes cuando contó cómo vivió durante tanto tiempo siendo positivo del virus.



(Le recomendamos leer: El detalle inédito sobre desaparición de la profesora hallada muerta)

"La sexta fue la vencida", dijo el galeno al recordar que fue diagnosticado el pasado 10 de junio como positivo. Cuatro pruebas fueron hisopada nasal y dos de sangre, de las cuales en cinco salió positivo.



"Apenas ayer, después de mediodía salí de mi cuarto", aseguró Manjarrez quien asegura que guardó una cuarentena estricta encerrado en su cuarto durante 62 días.



"Me escapaba en la madrugada al balcón a leer un rato y tomarme un tinto, vivo en un séptimo piso, pero apenas sentía movimientos en la casa me volvía a encerrar en el cuarto".



(Lea también: Cartagena y Barranquilla, listas para vuelos de prueba desde Bogotá)



El doctor Manjarrez ha revisado casos en el mundo y cuenta que el récord mundial un residente en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China central, quien permaneció 63 días dando positivo. Hay otros casos como el argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus Turín, que estuvo 31 días; y la artista colombiana Danna García, que estuvo 40 días y después de tres pruebas resultó negativo.

Ya yo estaba asustado. Me decía: carajo esto no es normal como puede ser que esa enfermedad no se me quite FACEBOOK

TWITTER

A las 11 de la mañana de este martes tiene una cita con el infectólogo de la ARL, que espera le den de alta.



Manjarrez es un médico general barranquillero, de 61 años de edad, con una experiencia de 37 años en urgencias y medicina familiar. Actualmente trabaja en dos clínicas de la ciudad. Desde que sintió mejorías comenzó a realizar teletrabajo.



Recuerda que los primeros 12 días fueron los más duros de este encierro. "Fiebre, escalofríos, con temor alguna complicación pulmonar, no dormía, hacia ejercicio, recordaba algunos colegas que habían pasado a UCI. Fueron días muy desgastantes".



(Le puede interesar: Colombiana en España salió a recibir flores y le quemaron la cabeza)



Ante la persistencia de la presencia de la enfermedad, pese a que ya no presentaba síntomas, sentía la carga emocional. Su esposa e hijos también resultaron positivos. "Tener fe en Dios, orar, la comunicación con la familia, amigos, y los medios de comunicación que me permitieron contar mi caso, me ayudó mucho".

El doctor Iván Manajarrez es conocido en Barranquilla por su alegría y espíritu caribeño. Foto: Archivo particular

Reconocimiento internacional

Aprovechó este encierro para estudiar y leer sobre la enfermedad. "Ante la persistencia de la enfermedad, llamaba amigos intensivistas e infectólogos, y buscaba casos a nivel mundial y todo esto me ayudó a conocer bien el tema".



Manajarrez dice que es hoy consultado no solo por colegas barranquilleros, sino por pacientes de otras ciudades y países que han conocido su caso a raíz de las publicaciones en los medios de comunicación.



(Además: Junta de EPM protestó por ser excluida de decisión sobre Hidroituango)

Estoy atendiendo pacientes de Bogotá, Islas Canarias, Chile, Estados Unidos. Gracias a Dios puedo compartir mi experiencia y orientar algunas personas FACEBOOK

TWITTER

"Estoy atendiendo pacientes de Bogotá, Islas Canarias, Chile, Estados Unidos. Gracias a Dios puedo compartir mi experiencia y orientar algunas personas", señaló Manjarrez.



Insiste en que la mejor forma de prevenir la enfermedad es el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso permanente de tapa bocas.



"Esas reuniones familiares o con amigos para departir, ojo con eso, ahí nos estamos infectando", advierte Manjarrez quien no deja de agradecer a Dios por permitirle salir bien y sin ninguna secuela provocada por coronavirus.

No deje de leer

- Tenerife, único municipio del Magdalena libre de covid-19



- El día cuando un barco con 100 toneladas de explosivos aterró a Cartagena



- Reconocidos 'influencers' se fueron de paseo en pleno toque de queda

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En TW: @leoher70

Escríbeme a leoher@eltiempo.com